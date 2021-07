Vacuna contra la COVID-19: ¿Por qué los adultos mayores no están regresando por su segunda dosis?

Elmer Huerta, Consejero Médico de RPP Noticias y especialista en Salud Pública, comenta que, de acuerdo a datos a fines de junio del Ministerio de Salud, del total de mayores de 65 años se habían vacunado contra la COVID-19 más de 2.2 millones de personas.

“De estas, casi 400 mil no habían regresado por su segunda dosis. 18% de los adultos mayores que recibieron su primera dosis no habían regresado por su segunda dosis. Es decir, casi 1 de cada 5 personas”, comentó.

Las razones, explica Huerta, cambian por grupo de edad también. “Las personas mayores de 80 años, el 13% no regresó. Entre 70 y 79 años, el 15% no regresó. Entre 65 y 69 años, el 25%. Cuanto más jóvenes son, de los adultos mayores, no regresan”, menciona.

Cuando esta situación sucede se realiza un estudio de campo, en la que se investiga, por medio de los comunicadores, para determinar posibles razones.

“A mí se me ocurre que los efectos secundarios de las primeras dosis fueron relativamente fuertes o que los han desanimado con una teoría, se asustaron y ya no regresan. Otra que la primera dosis se la aplicaron apoyados por la familia. Otra, que se aplicaron la primera dosis en un lugar que no es su lugar de residencia”, añadió.

Además podría ser que piensan que si se infectaron de la COVID-19 entre la primera y la segunda dosis, creen que no necesitan la segunda dosis. Sin embargo, estas razones deben ser tratadas mediante una estrategia comunicativa.

LA NECESIDAD DE UNA SEGUNDA DOSIS

Huerta menciona que aplicarse solo la primera dosis es estar parcialmente vacunados.

“Digamos que estas personas se aplicaron la primera dosis de Pfizer. Estudios que vienen de Israel y Estados Unidos mencionan que una sola dosis de la vacuna de Pfizer, que se considera como la mejor que hay, solo tiene 33% frente a la variante delta. Entonces, recibir solo una dosis de la vacuna de Pfizer va a dar una protección sumamente parcial a la persona que se vacunó. Cuando se da la segunda dosis, dicen los estudios, la protección frente a la variante sube a un 88%. Entonces, 20% de los adultos mayores que han recibido su primera dosis están caminando parcialmente protegidos”, finalizó.

