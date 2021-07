Tokio 2020 no es ajeno a contagios y la voleibolista Marketa Nausch Slukova es baja. | Fuente: Facebook

No sigue en competencia. La jugadora de vóley playa Marketa Nausch Slukova dio positivo a COVID-19 en la Villa Olímpica de Tokio 2020, convirtiéndose en el tercer miembro del equipo checo de la disciplina en contagiarse con el coronavirus. Así lo anunciaron sus responsables este jueves.

El positivo supone que tanto Marketa Nausch Slukova como su compañera Barbora Hermannova quedan fuera de Tokio 2020.

"No sé qué decir, estoy absolutamente decepcionada", declaró en un comunicado Nausch Slukova, quien acabó en la quinta posición en Londres, haciendo pareja con Kristyna Kolocova. No va más para los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Tokio 2020 y los contagios en la Villa Olímpica

Tokio 2020 será sin público debido a la pandemia. | Fuente: AFP | Fotógrafo: PHILIP FONG

Su entrenador y esposo, Simon Nausch, había dado positivo a comienzos de semana, así como otro jugador del equipo masculino de vóley playa, Ondrej Perusic.

También resultados contagiados el jugador de tenis de mesa Pavel Sirucek y el médico de la delegación checa Vlastimil Voracek, que fue el primero en anunciarse a su llegada a Tokio.

Según la prensa checa, el médico no estaría vacunado, algo que parece haber confirmado el primer ministro del país Andrej Babis, que ha calificado lo sucedido de "escándalo".

"No me gusta en absoluto, no sé lo que ha podido pasar. Intentamos persuadir a la gente para que se vacune y el médico no lo estaba. Es injusto para los deportistas", lamentó sobre lo sucedido en Tokio 2020.

Un portavoz del Comité Olímpico Checo, Tibor Alfoldi, no quiso confirmar ni desmentir si el médico está vacunado. (AFP)

