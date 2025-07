Aixa Vigil sobre momento difícil: "Me cayó un montón de 'hate' desde que me fui de Alianza Lima"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima es el actual bicampeón de la Liga Peruana de Vóley luego de una excelente campaña de su plantel. Una de sus máximas figuras resultó Aixa Vigil, que fue determinante a lo largo de la temporada. Por ello, su salida sorprendió a los hinchas blanquiazules que consideraban que iba a ser un gran aporte para el próximo Mundial de Clubes.

En una entrevista realizada hace unos días, Aixa Vigil admitió que ha sufrido críticas tras su salida de Alianza Lima, aunque a pesar de todo siempre guardará un buen recuerdo por esa etapa de su carrera.

“Hace poquito hablé con una persona que me dijo ‘despídete del equipo con todo el amor posible’ y me ha caído un montón de ‘hate’ desde que me fui de Alianza. La gente no se imagina, pero desde el amor les digo que Alianza siempre va a tener mi corazón, por más que la gente me odie o les haya dolido que me haya ido. Por más que la gente me critique ahora, eso no se va a borrar”, expresó la deportista cuyo futuro está en San Martín.

Asimismo, dejó en claro que las cosas que hizo "por más de que la gente me critique, no se va a borrar". "Estoy tranquila con el amor que le tuve al equipo en su momento y el profesionalismo que mostré. Me despido de ellos y me llevo los mejores recuerdos que pude haber traído. No quiero entrar mucho al tema, pero estoy tranquila con mi decisión”, agregó la deportista de 23 años a ‘Central Vóley’.

Le dicen "malagradecida a Aixa Vigil

Aixa Vigil, además, lamentó que los seguidores que elogiaban sus actuaciones, ahora la llaman "malagradecida" por dejar al cuadro de La Victoria.

"Ha sido complicado, la verdad, porque la misma gente que me apoyó en la Liga cuando gané cinco veces el MVP fueron las mismas personas que me dijeron que era una malagradecida, que no respetaba al equipo con el que había jugado y que tanto me había apoyado. Pero ellos no saben lo que hay detrás. Son hinchas y, desde el amor, me despido de ese equipo y guardo lo mejor que viví ahí", concluyó.