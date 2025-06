Aixa Vigil sobre su salida de Alianza Lima: "Para crecer hay que dejar algo atrás"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sale por la puerta grande. Aixa Vigil, una de las principales jugadoras de Alianza Lima, dejó el cuadro íntimo luego de lograr el campeonato en la temporada 2024-25 de la Liga Peruana de Vóley.

Fue por medio de sus redes sociales que Alianza Lima le dijo adiós a Aixa Vigil, quien destacó en las últimas semanas de la mano de Facundo Morando en la dirección técnica. Así, llegó el turno de la voleybolista -quien juega de punta- al referirse a su partida de la escuadra blanquiazul.

"Se me hace el corazón chiquito y se me llenan de lágrimas los ojos mientras escribo esto. Tal vez es una de las decisiones más difíciles y duras que me tocó tomar en mi vida deportiva; un sentimiento tan raro y tan difícil de expresar", sostuvo Vigil en una publicación en Instagram.

Aixa Vigil y su sentimental despedida de Alianza

Posteriormente, agradeció todo lo que vivió en el club de La Victoria en los últimos meses. Allí, fue bicampeona en la liga nacional de vóley de élite.

"Solo tengo palabras de agradecimiento para esta institución: su gente, cuerpo técnico y mis compañeras con las que compartí tantos buenos y malos momentos. Tres años vistiendo esta camiseta, encontrando el amor por una institución donde me volví fan y se hizo mi casa", indicó.

Por último, Aixa Vigil manifestó que su alejamiento de Alianza Lima es para continuar evolucionando en su ya exitosa carrera profesional.

"Para crecer hay que dejar algo atrás y sé que yo dejo mucho. No voy a seguir escribiendo porque se que nunca acabaría de decirles lo mucho que siento por este equipo y lo que me duele despedirme. uchas gracias por absolutamente todo. Lo bueno y lo malo", finalizó.

¿Cuál será el nuevo equipo de Aixa Vigil?

De otro lado, en breve rueda de prensa, Aixa Vigil había mencionado a fines de la semana pasada que tenía chances de salir de Alianza Lima.

"El mánager y yo estamos conversando para ver cuál es la mejor opción, pero aún nada está dicho. Sigo siendo parte del club hasta el momento que yo anuncie que ya no lo sea", indicó en ese entonces.

