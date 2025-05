Se queda: Cenaida Uribe confirmó la continuidad de Facundo Morando como técnico de Alianza Lima

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima logró el bicampeonato de la Liga Peruana de Vóley. Uno de los principales artífices de lo que parecía imposible a mitad de temporada fue Facundo Morando.

El argentino, quien llegaba desde España solo por el resto del campeonato, hizo conexión rápidamente con las jugadoras, regresándolas al nivel mostrado a inicios de año y haciéndolas campeonas por segundo año consecutivo.

Por ello, muchos hinchas se preguntaban si el técnico se iba a quedar para la próxima. Tras ser consultada sobre la situación de Morando, Cenaida Uribe, jefa del equipo de vóley de Alianza Lima, confirmó que el argentino seguirá el próximo año en la institución.

"Facundo (Morando) definitivamente se queda. Hace un mes que conversamos con él y ha decidido que se quedaba. No solamente porque es Perú, es Alianza... él me ha dicho que no tenemos nada que envidiar a un equipo europeo, tenemos todo. Tenemos el mejor espacio, tenemos el mejor médico, tenemos preparador físico, tenemos fisioterapista", indicó en un primer momento.

"Me dijo algo importante: 'tú has jugado vóley, y nunca me ha tocado un directivo que haya jugado o entienda el momento de las jugadoras'. A mí no me vas a ver perder un partido e ir a p*** a las jugadoras. No se me ocurre. También me dice: 'en España tenía un dirigente que le decía que cuando estaba en el colegio jugaba vóley, yo sé'. Yo entiendo esa parte de las chicas, de no cargarlas mucho, no estresarlas más, que no se hable mucho de la final", complementó.

Alianza Lima buscará renovar con el 90% del plantel

Por otro lado, al ser consultada sobre qué jugadoras se quedarán en el equipo, aseguró que buscará mantener el 90% del plantel.

"La idea es que por lo menos el 90% se quede. Eso es lo que yo quiero, pero tú sabes que cada temporada es distinta", indicó en un inicio.

"Hay equipos que vienen a romper el mercado y te ofrecen el doble y las chicas, obviamente, se van. Pero no solo porque te vas por plata te irá bien. Algunas quieren regresar y después terminan diciendo. Yo les digo a las chicas 'ya ven, después vuelven arrepentidas", finalizó.