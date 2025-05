Alianza Lima y las claves de su histórico bicampeonato en la Liga Peruana de Vóley

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima iniciaba la campaña 2024 - 2025 como terminó la temporada anterior: arrasando a sus rivales. En las primeras jornadas, se veía un equipo compacto, con variantes y todo hacía pensar que volvería a alzar el título. Y lo hizo. Sin embargo, no de la forma en cómo sus hinchas lo esperaban.

En el camino ocurrieron situaciones que pusieron al equipo de La Victoria entre las cuerdas: perder el primer lugar en la etapa regular de la Liga en manos de Universitario y caer en los partidos clave ante rivales directos llevaron a tomar decisiones importantes.

¿Qué hizo Alianza Lima para recuperar el buen ritmo de inicios de año? ¿Qué cambios realizó y que mantuvo para que el cuadro blanquiazul grite bicampeón? A continuación, las claves del nuevo título de Alianza Lima.

Mantener la base de la temporada anterior

El 2024-2025 era un reto para Alianza Lima. Tras vencer a San Martín en la final de la temporada pasada, se hablaba de qué era capaz del equipo victoriano. Y lo primero que hizo fue no desarmar el equipo. Mantuvo a sus principales figuras: Ysabella Sánchez, Esmeralda Sánchez, Clarivett Yllescas, Maeva Orlé y Marina Scherer. Además, apostó por darle mayor rodaje a aquellas que venían trabajando bien, pero que por decisiones injustificadas por lo mostrado en el campo no merecían estar en el banco, como Aixa Vigil, quien terminó siendo fundamental en muchos partidos de Alianza Lima. El resultado de estas decisiones: tres jugadores fueron reconocidas como las más valiosas del año, incluida Ysabella, quien se consagró como la MVP del torneo.

Cambio de mando en el momento justo

Alianza Lima comenzó la temporada superando a todos sus rivales. Pero, en el cierre de la etapa regular, perdió con Universitario y con San Martín, ambos por 3-2, resultados que le hicieron perder el primer lugar de la tabla de posiciones.

En el inicio de la fase 2, mostró una leve mejoría, la cual llegó a su cumbre en marzo, cuando logró clasificar al Mundial de Clubes tras quedar en el segundo lugar en el Sudamericano. Pero, al regreso, volvió a mostrar falencias. Perdió 3-1 con San Martín y 3-1 con Regatas, resultados que llevaron a tomar una decisión importante: destituir a Paulo Milagres y contratar a Facundo Morando. El cambio fue inmediato.

Desde su llegada al banco de Alianza Lima, el equipo mejoró notablemente. Apabulló a Universitario en el último partido de la fase 2 y pasaron sin problemas cada una de las instancias finales. El único encuentro que perdió fue ante Regatas, en el segundo encuentro de la final, en uno de los partidos más bajos del combinado blanquiazul.

Aún no se confirma si el argentino seguirá en Alianza Lima. Lo único cierto es que en su club de España no irá más, y eso abre las puertas a su continuidad.

Julieta Lazcano haciendo la diferencia

Personalizar los buenos momentos de un equipo no es justo. Pero la diferencia —a veces— la marca una jugadora. Julieta Lazcano llegó a la Liga Peruana de Vóley por todo lo alto. Su experiencia internacional la convertía en el mejor fichaje de la temporada. Sin embargo, y sin ninguna explicación, no tenía minutos. Era suplente y con muy pocos minutos. Pero en el Sudamericano de Clubes se destapó. Gracias a las reglas de torneo continental, jugó todos los partidos y fue elegida como la mejor central del campeonato. Esto obligó a que sea incluido desde inicio en el torneo local. De esta manera, se pudo ver a la argentina en todo su nivel, siendo determinante en muchos partidos desde los playoffs. Y si bien no fue premiada como una de las mejores del certamen, eso no significó que haya sido importante para su equipo.