¿Paola Rivera llegará a Alianza Lima? Cenaida Uribe da luces de la nueva armadora del bicampeón de la Liga Peruana de Vóley

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima se consagró bicampeón de la Liga Peruana de Vóley. Sin embargo, no todas han sido buenas noticias. Y es que, culminado el campeonato, Marina Scherer, quien vistió los colores del cuadro de La Victoria por cuatro temporadas, anunció su salida. Pero, todo parece indicar que el equipo nacional ya encontró su reemplazo.

Cenaida Uribe, jefa del cuadro blanquiazul, dio a entender que Paola Rivera, quien jugó la temporada pasada en Regatas, sería el nuevo refuerzo.

En conversación con Latina, indicó que ya sabía de la salida de Marina desde hace un tiempo. Y, desde que se enteró, empezó a trabajar en su reemplazo. Al ser consultada si era la mexicana, no quiso confirmar, pero dio a entender que era ella.

"Lo de Marina (Scherer) ya lo sabía hace tiempo. Un día hablamos y le digo: 'Marina, ¿qué has pensado para el próximo año?'. Me dice: 'no sé todavía, estamos viendo'. Yo sabía que había firmado. Y yo tampoco le iba a decir 'ya tengo otra'", indicó en un primer momento.

"Yo no puedo esperar a que termine el campeonato para ver recién qué cosa voy a traer. Si ya me enteré de que Marina se va, ya tengo que ver qué cosa voy a hacer. Y ya tenemos una nueva levantadora. "Si, puede ser (sobre si había jugado en la Liga Peruana). Por ahí, sí (si era mexicana)", finalizó.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Marina Scherer se despide de Alianza Lima

Marina Scherer anunció que no continuará en Alianza Lima. En conversación con Movistar Deportes, la deportista brasileña indicó que esta ha sido su última temporada con el cuadro blanquiazul.

"Este fue mi último baile para Alianza Lima. Pero, de todas formas, le deseo lo mejor de los éxitos para quienes vengan, para quienes sigan. Siempre estaré apoyando a Alianza en mi casa. Perú es mi segunda casa. Las chicas por cuatro temporadas fueron mi familia. La hinchada fue mi familia por cuatro años", indicó en un primer momento.

"La Marina que llegó al Perú con 26 años no es la misma. He crecido mucho como jugadora. Lo dejamos ahí. Un buen trabajo, las dejamos campeonas y en un mundial. Yo siempre seré parte de esta familia", complementó.