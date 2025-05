Ysabella Sánchez destaca a figura de Regatas Lima para reemplazar a Marina Scherer en Alianza Lima

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima aún sigue festejando el bicampeonato en la Liga Peruana de Vóley tras vencer a Regatas Lima el domingo pasado. Sin embargo, una triste noticia también gira en la interna blanquiazul tras confirmarse la salida de la brasileña Marina Scherer.



Sherer, de 30 años, dio por terminado su ciclo en Alianza Lima y viajará a España para continuar su carrera después de convertirse en una de las mejores jugadoras de los últimos años en el campeonato peruano.

Al respecto, Ysabella Sánchez lamentó la partida de su excompañera. “Marina dio su respuesta definitiva: que ya no sigue con nosotras. Espero que donde esté le vaya súper bien. La ha sufrido como todas nosotras; que disfrute su bicampeonato, que se lo merece", apuntó.

La nombrada mejor jugadora del campeonato aseguró que Paola Rivera de Regatas Lima es una buena opción para reemplazar a Scherer.

"Me llamó bastante la atención la armadora Paola Rivera. Me parece una excelente armadora, muy hábil, y por lo que he visto me parece que es un poco picona; eso me encanta. Me gusta que tenga esa hambre de ganar”, culminó en diálogo con Latina Deportes.

Recordemos que Rivera fue elegida como la mejor armadora del torneo peruano de vóley.

A través de sus redes sociales, Paola Rivera se pronunció para destacar la campaña que logró con Regatas Lima.

"Finaliza mi primera temporada en mi vida profesional, como no enamorarme cada vez más de este deporte. Gracias a todo mi equipo por el esfuerzo en cada partido y en cada entrenamiento, a Horacio que confío en mí a ciegas, a mi familia por siempre estar ahí en las buenas y en las malas, a mis amigos por el apoyo incondicional y en especial a Ren por acompañarme en cada etapa de esta aventura y a todas las personas que me siguieron a lo largo de este camino. Hoy tengo el corazón lleno de gratitud por el amor recibido en Lima", sostuvo.

Ysabella Sánchez, fue nombrada MVP de la Liga Peruana