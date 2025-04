Alianza, Universitario, Regatas y USMP: ¿qué equipo llega mejor a las semifinales de la Liga Peruana de Vóley?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Llega el turno de la definición de la Liga Peruana de Vóley Apuesta Total 2024-2025, donde se conocerá el orden de los cuatro mejores equipos de la temporada, donde aparece el actual campeón, los dos clubes con más títulos en la Primera División y uno que por primera vez en su historia llega a esta instancia.

Alianza Lima, Regatas Lima, San Martín y Universitario de Deportes son los protagonistas de las semifinales, cada uno con diferentes argumentos a lo largo de la temporada para pelear por el título.

En ‘semis’, el elenco con dos triunfos en su serie avanza a la gran final. Alianza Lima se medirá a San Martín, los finalistas de la campaña anterior. En lo que va del año, las blanquiazules cayeron dos veces frente a las santas.

La otra llave coloca frente a frente a Universitario con Regatas. Las chorrillanas se hicieron del triunfo en la fase 1, pero las Pumas tuvieron revancha con una espectacular remontada en tie-break.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

El resurgimiento de Alianza Lima

Alianza Lima inició la temporada arrollando y a los equipos contra los que era considerado claro favorito les terminó ganando sin ceder sets. No en vano es el que tiene más triunfos por el marcador de 3-0 (12).

Tras volver del Sudamericano de Clubes, las blanquiazules evidenciaron el haber perdido aquella contundencia que las caracterizaba, lo que generó el cambio de entrenador con Facundo Morando sustituyendo a Paulo Milagres.

El argentino le ha dado un impulso su escuadra, con variantes sostenidas como la titularidad de Julieta Lazcano y Aixa Vigil. Alianza Lima lleva tres partidos bajo su mando y todos los ganó por 3-0, incluyendo el clásico contra la ‘U’.

“Con el cambio producido de entrenador, veo a Alianza Lima como el primer favorito para llevarse el título”, le comenta a RPP el técnico Carlos Aparicio, formador en el conjunto victoriano de muchas de las actuales integrantes del plantel.

Por esa misma línea coincide Carlos ‘Tato’ Rivero, quien en esta Liga fue el director técnico del Deportivo Wanka. Morando es un factor en favor de Alianza.

“Veo más compacto a Alianza Lima en comparación a los demás equipos, hay que tener en cuenta que mantiene una plantilla que ya salió campeón y el cambio de entrenador le ha dado un plus”, indica.

Alianza Lima ha ganado más partidos por 3-0 en la actual Liga (12)Fuente: Alianza Lima

Regatas y el factor Bastit

Regatas Lima es el equipo con más títulos en la era actual de la Primera División (8) y entre 2021 y 2023 dominó la Liga consagrándose tricampeón. En ese periodo la conducción del comando técnico estuvo a cargo de Horacio Bastit.

Con el argentino también quedaron cuartos en la última campaña, pero asoma con fuerza para luchar por un nuevo título. Kiara Montes es parte del proceso exitoso con Bastit, siendo una de las referentes con la mexicana Paola Rivera o Giulia Montalbetti. No obstante, los focos sobre el conjunto chorrillano se depositan en la opuesta estadounidense Emily Zinger, quien con una importante diferencia es la máxima anotadora del torneo (383 puntos).

“Es importante la gran experiencia que tiene Horacio Bastit en estas situaciones. Considero que la balanza se inclina un poco hacia Regatas en la semifinal ante la ‘U’”, considera Carlos Aparicio.

Emily Zinger es la máxima anotadora de la Liga (383 puntos)Fuente: Regatas Lima

San Martín, el más sólido del año

Universidad San Martín quedó en tercer lugar en la fase 1, pero se quedó con el primer puesto del octogonal. Sin considerar la bonificación que recibió Universitario (+2) por la primera etapa, las santas son el cuadro con mejor puntaje en todo lo que se ha jugado hasta la fecha, un reflejo de la solidez a lo largo de la campaña.

El equipo de Vinicius Gamino ha tenido resultados diversos frente a los semifinalistas, aunque cuenta con el plus de ganarle los dos cotejos a Alianza Lima en el curso. No obstante, la dificultad que asoma es el no tener a Fernanda Tomé, su mejor atacante, quien se ha perdido los últimos tres partidos. La brasileña difícilmente llegará al 100 % para las ‘semis’.

“El Alianza vs. San Martín es la llave de nivel más fuerte en cuanto a planteles, por ahí Alianza tiene una ligera ventaja. Tendremos que ver cómo va evolucionado la lesión de ‘Tomezinha’”, precisa ‘Tato’ Rivero.

Ivna Colombo ha ganado 5 premios de MVP en la actual temporadaFuente: San Martín

Universitario busca el golpe

En el segundo año de volver a la Liga, Universitario se instaló entre los semifinalistas, el objetivo trazado para este curso. En su historia en la Liga de Vóley, nunca había alcanzado esta etapa.

Bajo el mando de César Arrese, las Pumas hicieron una solvente fase 1, solo perdiendo un partido y remontando de gran manera el clásico para ser el mejor equipo de esa etapa. En la fase 2 cayeron en la última fecha ante Alianza, lo que las llevó a dejar el primer lugar.

Universitario es el equipo con más victorias de la temporada (18) y el que tiene mejor registro ante los semifinalistas en este curso (4 victorias y 2 derrotas). Sin embargo, las Pumas han cedido varios sets en sus últimas presentaciones y tal vez la mayor dificultad es haberse quedado sin la brasileña Elis Bento por lesión, de las mejores jugadoras de su elenco y con la que se quedó en el reciente duelo con Rebaza. En la parte final será sustituida por la colombiana Laura Grajales, quien llega desde la liga de España.

“Con el problema de la ‘U’ de perder a una de sus mejores atacantes, obliga a César Arrese a replantear, probablemente Coraima Gómez juegue en posición 4. Se han reforzado con una colombiana, no sé el nivel que tenga y principalmente qué tanto se puede adaptar a la brevedad para lo que plantee el entrenador”, opina Aparicio.

Por su lado, Rivero cree que Universitario puede sacar adelante su serie con Regatas. “La llave es muy pareja entre Regatas y la ‘U’, están en igualdad de condiciones. A tener en cuenta el cómo engrana en el equipo el refuerzo colombiano. Regatas vienen muy bien y el resultado es de pronóstico reservado, aunque me inclino un poco hacia Universitario”, señaló.

Elis Bento se pierde el resto de la temporada por lesión en los meniscosFuente: Universitario

Programación de las semifinales de la Liga Peruana de Vóley

Ida

Sábado 26 de abril

Universitario vs Regatas Lima / Hora: 7:00 p.m.

Domingo 27 de abril

Alianza Lima vs San Martín / Hora: 5:00 p.m.

Vuelta

Sábado 3 de mayo

San Martín vs Alianza Lima / Hora: 7:00 p.m.

Domingo 4 de mayo

Regatas Lima vs Universitario / Hora: 5:00 p.m.