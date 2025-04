Universitario confirma gravedad de la lesión de Elis Bento: jugadora será operada y se perderá el resto de la temporada

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El peor diagnóstico. Universitario dio a conocer el tipo de lesión que sufrió Elis Bento durante el encuentro contra Rebaza Acosta por la vuelta de los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley.

A través de un comunicado, el cuadro Crema indicó que la brasileña sufrió un desgarro meniscal en la rodilla derecha y que en los próximos días se llevarán a cabo exámenes complementarios para conocer el grado de la lesión.

"El club Universitario de Deportes informa que, tras la lesión sufrida por nuestra jugadora Elis Bento en el encuentro de vuelta frente a Rebaza Acosta, se ha confirmado que padece un desgarro meniscal en la rodilla derecha", indica la primera parte de la misiva.

"En los próximos días se le realizarán exámenes complementarios que permitirán evaluar el grado de la lesión", complementa el comunicado.

De esta manera, Elis Bento —quien venía siendo la mejor jugadora de la temporada en Universitario- no disputará la etapa final del torneo.

Elis Bento confirma que será operada

Luego de confirmarse la lesión de Elis Bento, la propia jugadora —a través de sus redes sociales— confirmó que será operada.

En su cuenta de Instagram, dijo no encontrar respuesta para su lesión, pero espera volver pronto y en un mejor nivel.

"Con el corazón roto vengo a informarles a todos que mi lesión fue en el menisco y es quirúrgica", indicó en un inicio. "He llorado mucho, sobre todo porque solo he tenido una lesión casi igual en toda mi carrera deportiva, pero no encuentro respuesta, así es la vida de un deportista", complementó.

"La realidad es que quería llegar a esta etapa más que nunca. Di lo mejor de mí junto con todos en este equipo. Y desde el fondo de mi corazón estaré con mi equipo hasta el final. Yo lo merezco, el equipo lo merece, la institución lo merece y esta afición siempre merece lo mejor", finalizó.