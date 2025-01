Liga Peruana de Vóley 2024-2025: resultados de la fecha 4 y cómo marcha la tabla de posiciones

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Fecha de consolidación. Este fin de semana se disputó la jornada 4 de la Liga Peruana de Vóley Apuesta 2024-2025, donde Alianza Lima se convirtió en líder en solitario del torneo y Universitario dio la gran sorpresa de la jornada al vencer a la Universidad San Martín.

En la jornada del sábado, Circolo no tuvo problemas para vencer a Depotivo Wanka por 3-2. Luego, Rebaza Acosta se recuperó de un 2-0 en contra para vencer por 3-2 a Atenea. Y en el cierre de la jornada, Universitario derrotó 3-2 a San Martín.

Y en la fecha del domingo, Deportivo Soan le ganó 3-1 a Deportivo Soan, Regatas aplastó 3-0 a Géminis, y Alianza Lima no tuvo complicaciones para vencer a Olva Latino.

De esta manera, Alianza Lima es líder en solitario de la Liga Peruana de Vóley con 12 unidades, seguido por Regatas con 10. Atrás de ellos viene San Martín, Universitario y Deportivo Soan, los tres con nueve unidades.

Liga Peruana de Vóley: resultados de la fecha 4

Sábado 4 de enero

Wanka 0-3 Circolo -> (12-25, 14-25 y 18-25)

Rebaza Acosta 3-2 Atenea -> (21-25, 21-25, 25-20, 25-16 y 15-7)

Universitario 3-1 San Martín -> (18-25, 28-26, 25-13 y 25-18)



Domingo 5 de enero

Tupac Amaru 1-3 Deportivo Soan -> (18-25, 25-21, 16-25 y 17-25)

Regatas 3-0 Géminis -> (25-19, 25-14 y 25-20)

Alianza Lima 3-0 Olva Latino -> (25-19, 25-18 y 25-21)

Liga Peruana de Vóley Apuesta Total 2024-2025: tabla de posiciones

# EQUIPO PJ PG PP SETS PUNTOS 1. Alianza Lima 4 4 0 12:0 12 2 Regatas Lima 4 3 1 11:3 10 3. San Martín 4 3 1 10:3 9 4. Universitario 4 3 1 9:4 9 5. Deportivo Soan 4 3 1 9:5 9 6. Rebaza Acosta 4 3 1 9:5 7 7. Circolo 4 2 2 6:8 4 8. Géminis 4 1 2 6:9 4 9. Atenea 4 1 3 5:9 4 10. Olva Latino 4 1 3 3:11 2 11. Wanka 4 0 4 2:12 1 12 Tupac Amaru 4 0 4 1:12 0

Regatas venció a Géminis por 3-0 en la fecha 4 de la LNSVFuente: @LigaPeruanadeVoleApuestaTotal

Programación y horarios de la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2024

Sábado 11 de enero

12:30 p.m. | Olva Latino vs Circolo

3:15 p.m. | Atlético Atenea vs Regatas Lima

5:00 p.m. | Alianza Lima vs Deportivo Soan

Domingo 12 de enero

12:30 p.m. | Túpac Amaru vs Rebaza Acosta

3:15 p.m. | San Martín vs Deportivo Géminis

5:00 p.m. | Universitario vs Deportivo Wanka