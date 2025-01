La postura de Alianza Lima por el caso Brian Farioli: Franco Navarro dio contundente respuesta

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima y una controversia, en el inicio del 2025. Sucede que el volante argentino Brian Farioli no pasó de manera satisfactoria los exámenes médicos, por lo que no jugará en el club blanquiazul.

Desde el lado de Brian Farioli apuntan que se encuentra "diez puntos", aunque en Alianza Lima afirman que el jugador no firmará contrato. Es de esta manera que el director deportivo íntimo, Franco Navarro, fue consultado sobre la situación del mediocampista, luego del amistoso de pretemporada del primer equipo ante la Selección Peruana Sub-20.

"En relación a lo de Farioli es simple. Nosotros, como Alianza, como todos los clubes y los mejores clubes en el mundo, para firmar un contrato estás sujeto a que superes los exámenes médicos", sostuvo Navarro en rueda de prensa.

Brian Farioli no jugará en Alianza Lima en el 2025. | Fuente: Central Córdoba

Alianza Lima descarta a Brian Farioli

Asimismo, el también exjugador del elenco de La Victoria manifestó que el departamento médico del club siguió los protocolos para el diagnóstico respectivo.

"El área médica del club es el responsable en ese sentido. Todos los jugadores que han llegado han pasado los exámenes y los superan. Lo de él lamentablemente no es así y no está apto para que hoy o mañana esté con nosotros y se ponga a la orden del técnico", apuntó.

Más adelante, el directivo de Alianza Lima fue tajante sobre si hay chance de que Brian Farioli firme contrato en los próximos días.

"En ese sentido, no lo vamos a contratar, porque así lo informó el área médica. Está en un proceso de recuperación y no tenemos ninguna posibilidad de traer a un jugador que no está en condiciones para entrenar. Sabíamos de los antecedentes, pero este es un pedido del cuerpo técnico y la intención es incorporar sus recomendaciones. Por ese lado, manifestaron que estaba en perfectas condiciones", mencionó Franco Navarro.

Farioli y la versión de Alianza Lima

Por último, añadió que "después de una exhaustiva y minuciosa revisión, se llegó a la conclusión que no está apto para empezar a entrenar y jugar con nosotros".

Se debe tener en cuenta que, a finales del año 2023, Brian Farioli sufrió la rotura de ligamentos cruzados. Un año más tarde, volvió a lesionarse, esta vez del tendón de Aquiles.

