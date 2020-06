“EL VOLEIBOL TAMBIÉN VOLVERÁ A LAS CANCHAS” | Fuente: Universidad San Martín

Hay bastante expectativa por el regreso de fútbol, pero no será la única disciplina deportiva que volverá a la canchas. La presidenta de la Federación Peruana de Voleibol, Pilar Gonzales, anunció que el deporte de la net alta también regresará

"Hemos presentado nuestros respectivos protocolos al IPD. Estamos en proceso de espera. Hay que ser muy rigurosos en estos temas de salud, no debe fallar nada", dijo Pilar Gonzales en la página oficial de la FPV.

La titular de la federación también afirmó que las selecciones absolutas de voleibol tanto femenina y masculina no tendrán actividad este año debido que no lo lograron clasificar a los Juegos Olímpicos. Los únicos que tendrán competencia son los clubes y las selecciones menores.

"En cuanto a clubes, vamos a realizar un torneo extraordinario que, espero, se concrete en el segundo semestre de este año. Ya lo tenemos todo organizado. Será un evento con los clubes de la liga pero muy independiente a ésta. También está programado el torneo de ascenso y/o permanencia tal como lo señalamos en una Resolución de la FPV", acotó





Las selecciones de menores y juveniles, dirigidas por Gina Torrealva y Natalia Málaga, son las únicas que han seguido trabajando. "Ellas nunca ejaron de entrenar. Lo hacen virtualmente, claro está, siguiendo las estrategias aplicadas por cada cuerpo técnico"

¿Cómo así se tomó la decisión de dar por concluida la Liga Nacional Superior de Voleibol?

Cuando tomamos esa difícil decisión, muchos pensaron que era apresurada, que no tenía sentido, que estábamos exagerando. Con el paso de los meses, estamos más que convencidos que fue lo correcto. Ahora vemos cómo esta pandemia ha hechos estragos en nuestro país y el mundo. La salud de nuestras deportistas es prioridad para nosotros.

Tenemos entendido que sostuvieron reuniones con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, el señor Lozano. ¿Qué se busca con este acercamiento?

En efecto. El señor Lozano fue muy amable al recibirnos y conversar abiertamente del retorno de ambos deportes, los más populares del país. La idea es que ambas federaciones compartan experiencias y logren trabajar mensajes de comunicación en conjunto. Nosotros queremos aprovechar de esas experiencias.

Cuéntenos un poco más acerca del campeonato que se viene en unos meses. Será sin público, nos imaginamos…

Desde luego, no habrá público, pero será televisado por Movistar, nuestro patrocinador principal. Pretendemos que este torneo no sólo quede como una competencia excepcional por el problema de la pandemia. Creemos que puede convertirse en un nuevo evento que se juegue entre liga y liga. Muchos clubes solicitaban esto: no tener a sus equipos sin competir por medio año. Sabemos que la mitad del año es competencia nacional de ligas y la otra mitad de selecciones a nivel internacional; sin embargo, muchos clubes necesitan seguir compitiendo con sus jugadoras que no son seleccionadas. Esta será una buena oportunidad.