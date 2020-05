Carla Rueda se encuentra en Rumanía | Fuente: Itea Fotos

A inicios de año, la voleibolista Carla Rueda fichó por el club Sttinta Bacau de Rumania. La popular 'Cotito' empezó con mucha ilusión un nuevo reto en su carrera profesional, pero la pandemia del nuevo coronavirus frustó sus planes. No solo se quedó sin contrato, sino también que su angustia aumenta porque su mamá, persona vulnerable, está sola en Perú y ella no aún no ha podido regresar a casa.

Al igual que muchos peruanos, que aún están varados en el extranjero, Carla Rueda ha tratado de regresar a nuestro país, pero no lo logra hasta ahora. Ella, por más que se ha comunicado con la Embajada de Perú en Rumania, no ha recibido una guía clara de cómo proceder.

"Soy una de las peruanas, que por la coyuntura, no ha podido regresar al Perú. Los dos primeros meses he tratado de estar tranquila, pero ahora ya estoy en modo impaciente porque tengo a mi mamá sola en casa", contó 'Cotito' en El Poli.

"A ella le agarró la cuarentena en Lima. No pudo irse ni a Chincha o irse a la casa de sus hermana. Mi mamá es una persona vulnerable, tiene 59 años, y sufre de presión y del corazón. Es complicado. Soy su única hija", añadió.

Carla Rueda indicó que se comunicó con el consulado. "Me pidieron esperar dos semanas, pero ya van dos meses y parece que será más tiempo. Sé que han salido vuelos de Europa a Perú, pero yo sigo aquí"

Un pedido a las autoridades. “Solo pido que me digan qué tengo que hacer y a qué parte de Europa puedo ir. Aquí ya están abriendo las fronteras”, comentó .