Ángela Leyva palpita su reaparición con la Selección Peruana: "Tenemos capacidad para poder ganar"

Tras más de un año sin actividad oficial, la Selección Peruana de Vóley Femenino volverá a la escena cuando compita en la primera edición de la Copa América de Vóley, que se realizará en Brasil. Este certamen marcará el debut del técnico Antonio Rizola con el equipo absoluto, pero también la reaparición de Ángela Leyva.

Ángela Leyva es una de las mejores jugadoras peruanas de los últimos años, quien lleva ya varias temporadas actuando fuera del país. Por diferencias con el anterior entrenador, Francisco Hervás, se distanció de la selección, sin embargo, retornó al escenario rojiblanco para el ciclo de Rizola.

“Estoy emocionada, muy contenta de volver al equipo, un grupo nuevo con entrenador y comando técnico renovado”, declaró la jugadora del Besiktas de Turquía en Latina.

Ángela Leyva, de regreso en la selección peruana

Ángela Leyva, de 28 años, jugó en la última temporada por el Aydin Buyuksehir de Turquía. Cuando firmó por ese club, los tiempos no le permitieron incorporarse a la selección para la Copa Panamericana 2024, un campeonato que no llegó a dirigir Rizola, debido a la coincidencia con el Mundial Sub-17 en Perú.

Leyva prometió llegar al elenco rojiblanco para este año, a pesar de que por medio cambió de club al firmar por el Besiktas.

“Me estoy nivelando al entrenamiento del profesor, al de las chicas. Es un poco complicado porque mi liga terminó mucho antes (marzo), jugamos play-offs, pero no llegamos a las finales. Estuve de para más de un mes disfrutando de Turquía, siempre es bueno despejar la mente con vacaciones. Ahora es el momento del reto, de ponerse bien físicamente”, comentó.

Ángela Leyva se alejó de la Selección Peruana de Vóley en 2021Fuente: FPV

Perú rumbo a la Copa América de Vóley

Las competencias que tendrá la selección mayor durante el 2025 son la Copa América de Vóley (Brasil) y la Copa Panamericana (México). El primer certamen se disputará entre el 2 y 6 de julio, donde Perú tendrá como rivales a Argentina, Brasil (Sub 23), Venezuela y Chile.

“El grupo está muy lindo, conozco a muchas de ellas. El equipo viene entrenando súper, estamos intentando meterle fuerza porque tenemos poco tiempo. Los partidos se juegan un día tras otro. Es complicado, pero nada es imposible. Creo que tenemos capacidad para poder ganar”, remarcó Ángela Leyva.

La preselección mayor, que tiene como únicas jugadoras del extranjero a la punta Ángela Leyva y la armadora Yadhira Anchante, continuará con sus entrenamientos a doble turno en la Videna y el 30 de junio viajará a Brasil. Su debut será ante Chile.