Antonio Rizola: "El objetivo es llegar al podio del Sudamericano y clasificar al Mundial 2027" [ENTREVISTA]

Más de un año ha transcurrido desde que Antonio Rizola llegó al país para tomar las riendas de la Selección Peruana de Vóley y la Jefatura de la Unidad Técnica de todas las categorías. El miércoles 2 de julio debutará oficialmente al mando del equipo absoluto cuando afronte la Copa América Femenina, un nuevo certamen que para el elenco rojiblanco también marcará la reaparición de Ángela Leyva, la mejor jugadora nacional de los últimos años.

Antonio Rizola atiende a RPP y profundiza sobre la convocatoria del seleccionado, la “irresponsabilidad” de pensar en un podio este año, la participación en el Mundial Sub 19 y trazarse metas paulatinas, comenzando con el Sudamericano 2026 y con el Campeonato del Mundo y los Juegos Panamericanos del 2027 en el horizonte.

Por fin vamos a poder verlo dirigiendo a la selección mayor. ¿Con qué expectativas se encuentra a una semana de su debut?

El año pasado yo no pude estar en la Copa Panamericana porque ellos cambiaron la fecha, la anticiparon y coincidió con el campeonato mundial de menores. Ese Sub 17 era en Lima y yo no podía estar afuera, porque era parte de mi propuesta a la federación de empezar un nuevo trabajo en Perú, seguir con ese grupo, por eso el año pasado la Sub 17 fue una prioridad.

Este año vamos a tener dos competencias, la Copa América y la Copa Panamericana en agosto. Yo veo esto con una expectativa muy importante para mí, porque como quiero cambiar la cara de la selección peruana, quiero que tenga más opciones y no quedarnos siempre con las mismas. Estoy dando oportunidades a jugadoras que tuvieron pocas oportunidades en la selección mayor para que tengan condiciones de estar en cancha jugando. Ahora este año voy a probar prácticamente dos equipos diferentes, uno en la Copa América y otro en la Copa Panamericana, para hacerlas jugar teniendo experiencia internacional y ampliar nuestras posibilidades de atletas.

¿Esto quiere decir que vamos a tener convocatorias diferentes para la Copa América y la Copa Panamericana?

No. Hicimos una preselección con 28 nombres. De ellas, 14 van para la Copa América. Para la Copa Panamericana probablemente se quedarían entre 7 y 9, y se incorporarían otras jugadoras para dar más oportunidades y también a experimentadas que están lesionadas en este momento sin condiciones de jugar.

Del extranjero están Ángela Leyva y Yadhira Anchante. ¿En su radar hay un número mayor de voleibolistas del exterior?

Sí, pero en este momento ellas no han podido estar aquí. Yo estoy esperando cuando puedan estar, hay muchas jugadoras en Estados Unidos, Grecia o España que estamos cuidando para que puedan agregarse al grupo.

Es particular no ver en la convocatoria a jugadoras del extranjero que anteriormente estuvieron, por ejemplo, Maguilaura Frías o Leslie Leyva. ¿Por qué hoy no están en la selección?

Yo hablo de las jugadoras que están acá. Las deportistas que están son jugadoras que invité, pedí un compromiso, si lo podían cumplir con la federación este año y ellas dijeron que sí. Ellas están acá. Las que no están, yo no voy a discutir los motivos por los que no están.

En todo caso, hoy no estar en la selección, no significa que más adelante sí puedan.

Exactamente. Que alguien no esté hoy, es por algún motivo o porque yo no escogí, no la invité o porque tuvo algún problema por el que no podía estar y que no soy yo quien debe justificar o explicar, son siempre ellas. La puerta está siempre abierta, toda peruana que quiera tener un compromiso con su país va a estar conmigo.

Ángela Leyva regresa a la Selección Peruana luego de 4 años | Fuente: RPP

¿Le sorprendió al llegar a Perú que Ángela Leyva esté alejada de la selección?

Yo no tengo que entender nada lo que pasó, tengo que entender lo que va a pasar. Cuando llegué aquí y firmé con Gino (Vegas) como entrenador de la selección, la primera cosa que hice fue llamar a Ángela, porque para mí es fundamental para un grupo competitivo. La llamé y le dije que la quería aquí, ella me dijo que estará, solo que debía convocarla. Ella fue siempre clara, el año pasado me dijo que no esperaba ser llamada, que yo esté aquí por un cambio de entrenador y firmó un contrato con su equipo en Turquía, debía presentarse en julio. Era imposible que esté aquí. Ángela es una persona muy seria y me dijo, el año próximo, si usted quiere, estaré. Ahora firmó un nuevo contrato en el que se presentará a finales de agosto, cumpliendo con nuestras dos competencias.

¿Y cómo ha visto a Ángela?

Estoy seguro que el país la extrañó y ella también extrañó estar aquí. Está en buenas condiciones, hizo un buen campeonato, cambió de club (Besiktas), en uno más fuerte. Llega en buenas condiciones físicas, en el aspecto técnico no como quiere ella, pero estamos avanzando en el punto que ella quiere estar.

Le escuché decir que hablar de podios para estos torneos sería como vender una falsa ilusión. No señalar una expectativa grande toma como referencia, por ejemplo, la Copa Panamericana pasada, donde un equipo nuevo se juntó y quedó décimo. Ahora el equipo tiene pocos días de entrenamiento.

Hay 16 días de preparación. El año pasado nuestra armadora (Cristina Cuba) se lesionó en el segundo partido y jugamos con solo una (Zezé Rojas) que no era la principal. El décimo lugar fue extraño para los que no vieron el campeonato, para quien no entiende el voleibol, para nosotros no, porque pasó que nuestra primera armadora se lesionó como le sucedió a Cristina, era difícil.

Este año, sería una situación irresponsable mía que yo te diga cómo vamos a llegar al podio si hay solo 16 días de preparación, el 80 % del equipo se presentó con lesiones y no conozco a mis adversarios. Hay que conocerlos para evaluar qué condiciones tengo en relación a ellos. Sobre lo que conocemos para esta Copa, Argentina ya jugó cinco partidos internacionales, van para el Mundial y están muy adelantados en comparación con nosotros. Venezuela, que está fuera de competencias internacionales hace 3 o 4 años, reunió todas las jugadoras que estaban fuera para la Copa América. Brasil va con equipo Sub 23, es la base del elenco subcampeón mundial Sub 21. Y Chile está con el plantel que llegó al subcampeonato de los Juegos Panamericanos 2023, un equipo que se mantiene entrenando junto. Nosotros, en el papel, somos el equipo peor preparado para este momento. Yo no quiero decir nada, voy al torneo a hacer lo mejor.

Antonio Rizola: "Sería una irresponsabilidad hablar de podio para la Copa América de Vóley" | Fuente: RPP

Pero en algún momento se van a tener que hablar de objetivos

Yo los tengo, no voy a los campeonatos sin ningún objetivo. Mi objetivo es dar oportunidades a las voleibolistas de jugar, observar otras opciones que podemos tener para cuando pueda establecer un objetivo de podio en una competencia importante con base de lo que tenga en mano.

¿Es los Juegos Panamericanos del 2027 el reto más grande que observa usted en el primer periodo de su ciclo en Perú?

No, yo espero en el 2026 poder buscar un cupo para el Campeonato Mundial del 2027. Son tres cupos para Sudamérica, yo sé que es difícil, pero quiero tener como objetivo llegar al podio del Sudamericano y clasificar al Mundial, porque ahí nuestra condición en los Juegos Panamericanos va a ser buena.

¿Le satisface la cantidad de competencias que tendrá la selección?

Tenemos que jugar mucho más. Debemos hacer giras en Europa, giras en Asia, jugar mucho más de lo que estamos haciendo.

¿Y la Federación le ha comentado si eso es posible?

La Federación hace su trabajo con el dinero que tiene, no se puede adelantar nada como antes porque se generan deudas que se tendrán que pagar un día. Para buscar patrocinadores y pagar esas deudas se requiere de trabajo duro.

Antonio Rizola sueña con el podio para Perú en el Sudamericano de Vóley 2026 | Fuente: RPP

Usted está al frente de la selecciones de vóley femenino a nivel general. Con más de un año en el país, ¿cómo encontró al deporte en el país y en qué se ha avanzado?

Ya hice visitas a 16 regiones buscando encontrar dónde están las atletas y saber qué trabajo se realiza. Entiendo que podemos mejorar mucho la calidad de trabajo en la formación, que es nuestra base, estar más cerca de las escuelas, que es de ahí de donde salen las atletas, debemos orientar bien a los profesores. Yo escojo a los técnicos de todas las categorías, elijo a todo el grupo de entrenadores que sigue nuestra línea de trabajo y me comprometo con ellos en ayudarlos durante los entrenamientos y planificación. Estoy buscando cambiar el perfil de las deportistas peruanas para uno más próximo al perfil internacional, que comprende la talla y la calidad técnica. No vamos a cambiar a las jugadoras de un año a otro en talla.

El equipo Sub 17 que jugará el Sudamericano de este año es de un perfil más alto que las jugadores que estuvieron en el torneo 2023 y en el Mundial 2024. Ya estamos con cuatro armadoras y antes no teníamos levantadoras específicas, tuvimos que trabajar para conseguir más.

El grupo que va al Mundial Sub 19 es uno renovado, más alto, con experiencia, esto no quiere decir que vamos a ser campeones, pero es un equipo que cambia con la responsabilidad de afrontar el torneo. Intentamos cambiar toda la estructura para pensar en el futuro tener buenos resultados en las mayores.

Quiere establecer más categorías para las selecciones. La Sub 21 o Sub 23 actualmente no existen.

No existen. Escucho que dicen que es por tema de la pandemia, pero todos sufrieron de lo mismo y todos tienen estas categorías. El equipo de Brasil Sub 23 que va a jugar contra nosotros en la Copa América se verá. Hay que acercarse a estos ejemplos.

Antonio Rizola y las posibilidades de Perú en el Mundial Sub 19 | Fuente: RPP

¿Qué espera para el Mundial Sub 19?

Es un equipo con mejor talla y calidad técnica, trabajamos mucho en eso el último año. Veo con posibilidades grandes de presentar un voleibol diferentes al que se hizo en el último mundial. Esto no quiere decir que vamos a salir primeros en el grupo. Para quedar entre los ocho mejores del torneo hay que terminar entre los dos primeros del grupo, donde están seis país que son difíciles, mucho para nosotros. Pero jugando bien, si nos dan las posibilidades, podemos llegar ahí. En Mundial Sub 17 de Perú, entramos para ganar algunos sets y quedamos en sexto lugar, porque nos permitieron creer, disfrutar el campeonato. Lamento no estar junto al equipo.

Respecto a la Liga Nacional, comentaba sobre la cantidad de lesionadas por el tiempo que se extendió. ¿Le gustaría que se jueguen más partidos?

Creo que fue muy larga la Liga con un número de partidos que no correspondía al nivel competitivo. Pienso que el mejor sistema de campeonato es de ida y vuelta, todos contra todos y los play-offs del 1-8 y el 9-12. Incluso la Liga, para mí, debería tener diez equipos y haber más fuerza en la Liga Intermedia. Es importante preparar ahí a los elencos para llegar más fuertes en el torneo mayor.

¿Qué mensaje le compartiría a la afición peruana que volverá a ver a su selección después de mucho tiempo?

Primero, que apoyen al equipo, que no piensen que no trabajan. Las jugadoras son las que menos tienen culpa de la condición en la que está hoy el voleibol peruano. Yo pienso que de todo esto son parte los dirigentes, entrenadores, las estructuras de los clubes, la Liga Superior… de todos nosotros que trabajamos para ellas, no solo ellas tienen responsabilidades por algún resultado negativo. Tengan paciencia, porque todos trabajan, lo hacen de manera seria y quieren lo mejor para su país.

Lo segundo es, un país que vive el voleibol como lo hace, un alcalde saca un espacio de entrenamiento nuestro (El Olivar) que llevamos 40 años. Ese lugar representa para el deporte entrada de dinero para mantener la estructura, sacan a la calle a los niños que realizan clases ahí dentro y el equipo masculino se entrena ahí diariamente. Hoy estamos en la Videna entrenando seis equipos en tres canchas y todos tienen solo el periodo de la tarde. Esto es una tristeza, en el Perú los hinchas apasionados deberían presionar a esta alcaldía de Jesús María, porque una persona no puede hacer tanto mal al voleibol como lo está haciendo.