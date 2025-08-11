Últimas Noticias
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

"El próximo año buscaremos la semifinal": Antonio Rizola y su balance de la participación de Perú en la Copa Panamericana de Vóley

Antonio Rizola destacó participación de Perú en la Copa Panamericana de Vóley.
Antonio Rizola destacó participación de Perú en la Copa Panamericana de Vóley. | Fuente: Facebook | Fotógrafo: FPV
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Antonio Rizola espera que la Selección Peruana se ubique dentro de los cuatro primeros en la Copa Panamericana de Vóley del próximo año.

Conforme con el resultado. Antonio Rizola, técnico de la Selección Peruana de Vóley, destacó la sexta posición de Perú en la Copa Panamericana de Vóley 2025 que se desarrolló en México.

En conversación con La cátedra deportes, el brasileño aseguró que hubo un crecimiento con respecto a lo realizado el año pasado, y espera que para el 2026 Perú pueda quedar entre los cuatro primeros.

“El año pasado terminamos en la décima posición. Este año culminamos en el sexto. El próximo año vamos a buscar las semifinales. Hubo un gran crecimiento de todo el equipo; las catorce jugadoras tuvieron su oportunidad y representaron al Perú como se debe hacer”, indicó el técnico peruano.

"La Copa Panamericana fue desgastante"

Por otro lado, Antonio Rizola indicó que la Copa Panamericana fue un torneo desgastante por el calor que se sentía en Colima. A pesar de ello, resaltó el juego de sus dirigidas y de los hinchas que apoyaron en todo momento al equipo.

“Hemos luchado todo el tiempo con las dificultades que tuvimos. Fue un campeonato desgastante, donde todos los equipos sufrieron con el calor. Hubo jugadoras deshidratadas", indicó en un inicio.

"Quiero agradecer al público peruano que ve que estamos luchando. Les agradecemos mucho su apoyo”, finalizó.

Tags
Antonio Rizola Copa Panamericana de Vóley Copa Panamericana de Vóley 2025 Copa Panamericana Selección Peruana

