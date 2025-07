¿Qué lugar ocupará? Perú y sus resultados en la Copa América de Vóley 2025

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Copa América de Vóley entró a su recta final y dejó buenas sensaciones por el rendimiento de la Selección Peruana que fue protagonista en este nuevo certamen de la Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV).

La bicolor terminó su participación con un balance de tres triunfos y una única derrota, justamente en el estreno frente a Argentina. Sin embargo, tras ese primer traspié, las dirigidas por Antonio Rizola se recuperaron y acumularon tres triunfos consecutivos.

La Selección Peruana superó a Chile y Venezuela, aunque consolidó una de las victorias más celebradas en los últimos años al superar a Brasil, que es el anfitrión del evento.

“Fue un juego diferente que vino de menos a más. Fue un juego complicado. Argentina jugó muy bien. Y Brasil también jugó muy bien. Yo sé que las chicas son muy jóvenes, pero tengo un buen equipo. Yo me quedo con la actitud de mi equipo. Hoy jugamos con corazón. Hace mucho tiempo que no juego de esta forma", señaló Ángela Leyva respecto a Brasil, que jugó con un equipo mixto (entre mayores y Sub 23).



Ahora, Perú tendrá que esperar el choque entre Argentina y Brasil para definir si acabará en el segundo o tercer lugar de la Copa América de Vóley.

Resultados de Perú en la Copa América de Vóley 2025

Perú 0-3 Argentina

(25-13, 25-22 y 25-19) en la primera fecha de la Copa América de Vóley 2025.

Perú 3-1 Brasil

(22-25, 25-20, 25-23 y 25-19) en la segunda fecha.

Perú 3-0 Chile

(25-18, 25-22 y 25-22) en la tercera fecha.

Perú 3-0 Venezuela

(25-22, 25-9 y 25-15) en la cuarta fecha.