Mundial de Vóley Sub 17: ¿con quién se enfrentaría Perú si clasifica a los cuartos de final del certamen?

La Selección Peruana viene realizando una destacada labor en el Mundial de Vóley Sub 17. Ante Canadá, las dirigidas por Antonio Rizola se recuperaron —tras la derrota ante Brasil— y ganaron por 3-0. Luego venció 3-1 a República Dominicana, en el último partido de la fase de grupos, asegurándose el segundo lugar de su llave y enfrentándose a Argentina en octavos de final.

De acuerdo con el formato, todas las participantes de la Copa del Mundo clasificaron de manera inmediata a esta instancia. Perú, de ganar su cotejo, se ubicaría entre las ocho mejores del Mundial Sub 17. ¿Cuál sería su rival en cuartos de final?

¿Cuál es el formato de competición del Mundial de Vóley Sub 17?

Los 16 equipos participantes del Mundial de Vóley Sub 17 fueron divididos en cuatro grupos de cuatro países cada uno, quienes se enfrentaran entre sí en partidos únicos. De acuerdo con el formato, todas las selecciones clasificarán a los octavos de final y el rival dependerá de la posición en que quedaron en su zona. A partir de esta instancia, los ganadores de cada llave clasificarán a cuartos de final, semifinal y final del torneo.

¿Cuál será el rival de Perú en los cuartos de final del Mundial de Vóley Sub 17?

La Selección Peruana sumó dos victorias y una derrota en el Grupo A del Mundial de Vóley Sub 17. Esto lo colocó en el segundo lugar de su llave, por detrás de Brasil y por encima de República Dominicana y Canadá. Al quedar en la segunda casilla, se enfrenta al tercero del Grupo C, que lo ocupa Argentina. Si Perú derrota a la Albiceleste, jugará los cuartos de final ante el ganador de Japón vs Ecuador.

¿Cuáles son las llaves de los cuartos de final del Mundial Sub 17?

Italia vs Turquía

México/República Dominicana vs China/Croacia

China Taipei vs Brasil

Perú/Argentina vs Japón/Ecuador

¿Cuándo se jugarán los cuartos de final del Mundial Sub 17?

Los partidos de los octavos de fina del Mundial Sub 17 se disputarán el jueves 22 de agosto en el Coliseo Eduardo Dibós y en el Polideportivo de Villa El Salvador.

¿Dónde ver los cuartos de final del Mundial de Vóley Sub 17 2024?

Los partidos de octavos de final se podrán ver EN VIVO por TV por ATV y TV Perú. También lo podrás apreciar por el canal de YouTube de ATV. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.