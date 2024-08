Lista de convocadas de Perú en el Sudamericano de Vóley Sub 19

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Selección Peruana disputará, del 28 de agosto al 1 de septiembre, el Sudamericano Sub 19 de Vóley, torneo clasificatorio al Mundial de la categoría que se llevará a cabo el próximo año.

Las dirigidas por Martín Escudero se encuentran en el Grupo A, junto con Brasil y Venezuela. De acuerdo con la Confederación Sudamericana de Vóley (CSV), el campeonato otorga tres cupos para el Mundial 2025. Para ello, Perú deberá quedar entre las dos primeras de su grupo y quedar, como mínimo, en el tercer lugar.

Previo al torneo, el técnico de la Selección Peruana que participó en el Mundial Sub 17, Antonio Rizola, indicó que algunas jugadoras de la categoría iban a participar en el Sudamericano Sub 19. Y si bien no dio nombres, se confirmó que Gianella Chanca, Camila Monge, Alexa Vega Centeno y Paola Moreano eran las seleccionadas.

¿Quiénes completan la lista? A continuación, te decimos la nómina completa de convocadas?

¿Cuándo inicia el Sudamericano Sub 19 de Vóley 2024 y hasta cuándo dura?

El Sudamericano Sub 19 de Vóley comenzará el 28 de agosto y terminará el 1 de septiembre. Los encuentros se disputarán en el Gimnasio Polideportivo General Mario Brum Negreiros de la ciudad de Araguari (Brasil).

¿Quiénes son las convocadas de Perú para el Sudamericano Sub 19 de Vóley 2024?

Camila Monge

Susana Castro

Alex Vega

Antonela Ramírez

Fabiana Rivero

Waleska Toro

Dafne Díaz

Reyna Ballón

Alyson Villegas

Paola Moreano

Mariana Chalco

Fátima Villafuerte

Patricia Aguilar

Gianella Chanca

Fixture de Perú en el Sudamericano Sub 19 de Vóley 2024

La Selección Peruana fue ubicada en el Grupo A junto a Brasil y Venezuela. El fixture de las 'Matadorcitas' es el siguiente:

Jueves 29 de agosto

Perú vs Brasil

Hora: 1:00 p.m.

Viernes 30 de agosto

Perú vs Venezuela

Hora: 6:00 p.m.

¿Dónde ver el Sudamericano Sub 19 de Vóley 2024 en vivo?

Los canales que transmitirán el Sudamericano de Vóley Sub 19 son la página web y el canal de YouTube de la Confederación Sudamericana de Vóley.