Perú vs. España EN VIVO: se enfrentan en partido clave por el grupo C del Mundial de Vóley Sub 19

Perú vs. España EN VIVO: se enfrentan este viernes 4 de julio en el Sports Hall de Osijek, en Croacia. El partido corresponde a la fecha 3 del grupo C del Mundial de Vóley Sub 19 y se jugará a partir de las 11:15 a.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso va por Latina, América TV y VBTV. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.





Para llegar a los octavos de final del Campeonato Mundial, la Selección Peruana debe quedar entre los cuatro mejores equipos de su grupo, por lo que ante España afrontará un partido decisivo.

Luego de las derrotas en sets corridos ante Turquía y Estados Unidos, al cuadro dirigido por Martín Escudero le urge una victoria para mantener opciones en las dos fechas restantes.

Camila Monge es la máxima anotadora de Perú Sub 19 hasta el momento, por lo que se espera que la atacante continúe en el elenco inicial.

Su rival, España, también tiene dos derrotas en el grupo C, aunque en su primer compromiso consiguió ganarle un set a Estados Unidos, el vigente campeón de la categoría.





Perú vs. España: así llegan a la fecha 3 del Mundial de Vóley Sub 19 2025?

La Selección Peruana de Vóley cayó por 3-0 ante Estados Unidos en la segunda jornada del Campeonato Mundial, mientras que España perdió 3-0 a manos de Bulgaria.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs España EN VIVO en el Mundial de Vóley Sub 19 2025?

El partido entre Perú vs España se disputará el viernes 3 de julio en el Hall Sports de la ciudad de Osijek, en Croacia. El reciento tiene capacidad para recibir a 1 500 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Perú vs España EN VIVO en el Mundial de Vóley Sub 19 2025?

En Perú , el partido Perú vs España comienza a las 11:15 a.m.

, el partido Perú vs España comienza a las 11:15 a.m. En España , el partido Perú vs España comienza a las 6:15 p.m.

, el partido Perú vs España comienza a las 6:15 p.m. En Colombia, el partido Perú vs España comienza a las 11:15 a.m.

En Ecuador, el partido Perú vs España comienza a las 11:15 a.m.

En Chile, el partido Perú vs España comienza a las 12:15 p.m.

En Bolivia, el partido Perú vs España comienza a las 12:15 p.m.

En Venezuela, el partido Perú vs España comienza a las 12:15 p.m.

En Argentina, el partido Perú vs España comienza a la 1:15 p.m.

En Brasil, el partido Perú vs España comienza a la 1:15 p.m.

En Paraguay, el partido Perú vs España comienza a la 1:15 p.m.

En Uruguay, el partido Perú vs España comienza a la 1:15 p.m.

En México (CDMX), el partido Perú vs España comienza a las 10:15 a.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Perú vs España comienza a las 12:15 p.m.

¿Qué canales transmiten el Perú vs España EN VIVO por TV?

El Mundial de Vóley Sub 19 2025 se podrá ver EN DIRECTO por TV en señal abierta para Perú a través de Latina y América TV. Vía streaming el torneo va a través de la aplicación VBTV. El minuto a minuto y todos los detalles los encontrarás en RPP.pe.