La Selección Peruana de Voleibol Sub 18 es dirigida por Natalia Málaga. | Fuente: FPV

La Selección Peruana de Voley luchó mucho para conseguir una victoria frente a Japón en el Mundial Sub 18, pero la jerarquía de las asiáticas terminó imponiéndose. Por tres sets a uno, las dirigidas por Natalia Málaga perdieron tan solo su segundo cotejo en el torneo y descansarán en la última fecha de la fase de grupos.

Los dos primeros sets fueron a favor de Japón y muy reñidos: finalizaron 25 a 22 y 28 a 26 a favor de las niponas. Sin embargo, la Selección Peruana de Voley pudo conseguir su primer parcial en el tercero: salió vencedora por 26 a 24.

No obstante, Japón venció a la Selección Peruana de Voley en el siguiente set con un contundente 25-15 y puso fin al encuentro. De esa forma, las asiáticas se ubican en el primer casillero del Grupo C en el Mundial Sub 18 tras sumar su tercera victoria consecutiva.

Por su parte, la Selección Peruana de Voley finalizó su participación en la fase de grupos del Mundial Sub 18 con dos triunfos y dos derrotas. A la espera de lo que pueda suceder en la última jornada, las dirigidas por Natalia Málaga aguardan con mucha expectativa los octavos de final del torneo.

Así va la tabla de posiciones:

EN VIVO | EN DIRECTO | Tras sumar su segunda victoria consecutiva en el Mundial Sub 18 que se realiza en Egipto, la Selección Peruana de Voleibol buscará ante Japón cerrar de buena manera su participación en el grupo ‘C’.

Ya clasificadas a octavos de final, las dirigidas por Natalia Málaga se enfrentarán a la selección asiática este domingo 8 de agosto a las 5:30 am (hora peruana) en el coliseo Cairo Stadium Complex Hall.

Tras el cotejo ante las japonesas, las “matadorcitas” descansarán en la última jornada del torneo. Perú es líder de su grupo con 7 unidades.

Los cuatro primeros equipos de cada grupo clasificarán a la siguiente fase del torneo. El rival de la Selección Peruana en octavos de final saldrá del grupo C, donde están Argentina, Rusia, Bielorrusia, Tailandia y Rumania.