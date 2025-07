Selección Peruana de Vóley: ¿por qué no jugará la Copa Panamericana 2025 en México?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Selección Peruana se encuentra en Brasil disputando la I Copa América de Vóley, el torneo que abre para el elenco femenino absoluto la temporada de competiciones. Para el técnico Antonio Rizola, los partidos a jugar este año son claves, dado que la exigencia será mayor para el 2026, cuando se lleve a cabo el Campeonato Sudamericano que otorgará tres cupos clasificatorios al Mundial 2027.

En el calendario de este curso de la Selección Peruana aparecían dos torneos: la Copa América de Vóley y la Copa Panamericana, certamen programado a realizarse durante el mes de agosto en México. El propósito del comando técnico es jugar la mayor cantidad de partidos posibles para poder afianzar a un equipo que tiene aún poco tiempo de trabajo. Así, la idea de Rizola era darle oportunidades a algunas deportistas que no viajaron a Betim para el segundo reto internacional.

No obstante, la planificación para el seleccionado ha sufrido un cambio drástico. Perú no será parte de la Copa Panamericana 2025, el evento donde podía tener hasta 8 partidos por jugar.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

¿Por qué Perú no jugará la Copa Panamericana 2025?

RPP pudo conocer que los motivos que llevan a la Federación Peruana de Voleibol desistir de participar en México son económicos. La Copa América es un torneo oficial organizado por la Confederación Sudamericana, a la que pertenece la FPV. La Copa Panamericana, mientras tanto, está bajo la estructura de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Norceca).

Perú no integra esta confederación, pero participa habitualmente del torneo al ser invitado y paga su inscripción, corriendo con los gastos para el traslado de su delegación. La Copa Panamericana no le brinda ninguna clasificación al elenco rojiblanco, ya que los premios deportivos que ofrecen son boletos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, de los cuales no puede participar Perú. Sí pueden llegar a ese evento las selecciones de Colombia y Venezuela, por lo que la Copa Panamericana es considerada para estos equipos un torneo oficial en sus respectivos calendarios olímpicos.

De este modo, la FPV opta por acudir solo a los torneos que obligatoriamente debe presentarse, dado que el presupuesto para todas las selecciones nacionales no permitirá realizar un gasto fuera de lo estipulado.

“A veces no alcanza para todos los torneos de los que queremos participar. Estamos evaluando una decisión final, pero básicamente pasa por un tema de presupuesto”, explica a RPP el presidente de la FPV, Gino Vegas.

La Federación todavía no ha comunicado oficialmente este tema, pero a un mes del inicio de la Copa Panamericana, ya la Norceca dio a conocer el fixture oficial donde no considera a Perú.

Perú enfrentará a Argentina, Chile, Venezuela y Brasil (2023) en la Copa AméricaFuente: FPV

El tema económico, un obstáculo para la Selección Peruana de Vóley

La Federación no solo se encuentra con dificultades para la Copa Panamericana 2025, ya que RPP pudo conocer que mantiene una deuda con la Norceca por su participación en ediciones pasadas. Este punto también influye para el distanciamiento del equipo con el torneo, ya que la idea era ser parte del certamen femenino y masculino.

“Corresponde a gestiones anteriores, he heredado muchas deudas”, explica Gino Vegas, quien resalta que, sin la Copa Panamericana, la Copa América será el único evento del equipo mayor en el 2025.

“Tenemos que ir preparando el calendario del año que viene, porque ahí sí hay Sudamericano. La dificultad más grande es el tema económico. Yo vengo pidiendo al IPD que por lo menos restituya el monto que nos daban antes de la pandemia, que recibíamos de 4 a 4.5 millones de soles. Tras la pandemia nos bajaron a 1.7 millones y no es que se redujeron las competencias, es la misma cantidad”, menciona.