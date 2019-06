Perú no pudo con República Dominicana, que se enfrentará en la final a Cuba | Fuente: FPV

La Selección Peruana Sub 20 no pudo con República Dominicana en la semifinal de la Copa Herbalife Panamericana Sub 20. La bicolor cayó 3-0 y ahora buscará quedarse con el tercer lugar cuando se enfrente este sábado a Puerto Rico,a partir de las 2:00 de la tarde,.

El marcador en el coliseo Manuel Bonilla se movió de la siguiente manera: 25 -19, 25 - 21 y 25 -16. El set más luchado fue el segundo. Las dirigidas de Natalia Málaga trataron de imponerse. En varios pasajes del juego se pusieron arriba, pero finalmente las dominicanas lograron quedarse con el set.

Las máximas anotadoras del encuentro fueron Jazmín Guillen (RD) y Natalia Martínez (RD) con 15 unidades cada una, seguidas por Ariana Arciniega (PER) y Camila Pérez (PER) con 10 puntos cada una

“Agradecemos a Dios, primero que todo. Pudimos corregir muchos aspectos, sobre todo en el saque y aprovechamos mucho los contrataques que fue

importante para ganar el partido. En el primer set pusimos en práctica el tema de bloqueo y sacamos la ventaja. Cuba es un gran equipo, pero si

Dios lo permite en la final vamos a llegar a buscar el objetivo planteado, que es quedar en el primer lugar”, expresó Natalia Martínez, capitana dominicana.