El 28 de agosto se inicia el Sudamericano de Voleibol en Cajamarca | Fuente: FPV

A la Selección Peruana de Voleibol no le acompañaron los resultados en los Juegos Panamericanos Lima 2019, pero no hay tiempo para lamentos. El sexteto nacional tiene un nuevo reto que cumplir: clasificar al Preolímpico Tokio 2020. Y, para eso debe buscar su cupo en el próximo Sudamericanos Femenino, categoría mayores, que se realizará en nuestro país.

La sede elegida para XXXIII edición del Campeonato Sudamericano es Cajamarca y se jugará del 28 de agosto al 1 de setiembre. Ocho países lucharán por quedar entre los cuatro primeros puestos, que le permita acceder al Preolimpico de Tokio 2020.

En el grupo A nos encontramos con Brasil, Argentina, Venezuela y Ecuador. En el B está Perú, Colombia, Uruguay y Bolivia. Las competencias se realizarán en el Coliseo Gran Qhapac Ñan de Cajamarca.

Programación completa del Sudamericano de Voleibol

28 de agosto

1:00 p.m. Argentina vs. Venezuela

3:00 p.m. Brasil vs. Ecuador

5:00 p.m. Colombia vs. Uruguay

8:00 p.m. Perú vs.Bolivia

29 de agosto

1:00 p.m. Argentina vs. Ecuador

3:00 p.m. Brasil vs. Venezuela

5:00 p.m. Colombia vs. Bolivia

8:00 p.m. Perú vs.Uruguay

30 de agosto

1:00 p.m. Venezuela vs. Ecuador

3:00 p.m. Brasil vs. Argentina

5:00 p.m. Uruguay vs. Bolivia

8:00 p.m. Perú vs. Colombia

31 de agosto

1:00 a.m. 3ro B vs. 4to A (7/8)

1:00 p.m. 4to B vs. 3ro A (5/6)

3:00 p.m. 1ro A vs. 2do B (semifinal)

6:00 p.m. 1ro B vs. 2do A (semifinal)

1 de setiembre

6:00 pm. Ganador A. Ganador B (Final)





Las selecciones que queden entre los primeros cuatro clasificarán al Preolímpico Tokio 2020, que será en enero. La sede aún no se confirma.