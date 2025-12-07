¡Se confirmó el fixture! Días, horarios y sedes de los partidos de la fase de grupos del Mundial 2026

Cada vez estamos más cerca del Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Es así que el pasado viernes tuvimos el sorteo en el Kennedy Center de Washington DC.
Los diversos conjuntos del Mundial 2026 ya conocen a sus rivales. Por ejemplo, la Selección de Argentina -vigente campeona- en el papel tendría que pasar a los dieciseisavos de final ya que en la ronda de grupos jugará contra Jordania, Argelia y Austria.
A continuación te presentamos las fechas y horarios de todos los partidos de la fase de grupos del Mundial 2026. Los duelos se encuentran con horario local y el lugar donde se jugarán.
El calendario completo de la fase de grupos del Mundial 2026 (horario local)
FASE DE GRUPOS
- Jueves 11 de junio 2026
15:00. (Grupo A) México vs. Sudáfrica. Estadio Ciudad de México
22:00. (Grupo A) Corea del Sur vs. Repesca DEN/MKD/CZE/IRL. Estadio Guadalajara
- Viernes 12 de junio 2026
15:00. (Grupo B) Canadá vs. Repesca ITA/NOR/WAL/BIH. Toronto Stadium
21:00. (Grupo D) EEUU vs. Paraguay. Los Angeles Stadium
- Sábado 13 de junio 2026
18:00. (Grupo C) Brasil vs. Marruecos. Nueva York/Nueva Jersey Stadium
21:00. (Grupo C) Haití vs. Escocia. Boston Stadium
00:00. (Grupo D) Australia vs. Repesca TUR/ROU/SVK/KOS BC Place Vancouver
15.00. (Grupo B) Qatar vs. Suiza. San Francisco Bay Area Stadium
- Domingo 14 de junio 2026
13:00. (Grupo E) Alemania vs. Curazao. Houston Stadium
19:00. (Grupo E) Costa de Marfil vs. Ecuador. Philadelphia Stadium
16:00. (Grupo F) Países Bajos vs. Japón. Dallas Stadium
22:00. (Grupo F) Repesca UKR/SWE/POL/ALB vs. Túnez. Estadio Monterrey
- Lunes 15 de junio 2026
12:00. (Grupo H) España vs. Cabo Verde. Atlanta Stadium
18:00. (Grupo H) Arabia Saudí vs. Uruguay. Miami Stadium
21:00. (Grupo G) Irán vs. Nueva Zelanda. Los Angeles Stadium
15:00. (Grupo G) Bélgica vs. Egipto. Seattle Stadium
- Martes 16 de junio 2026
15:00. (Grupo I) Francia vs. Senegal. New York New Jersey Stadium
18:00. (Grupo I) Repesca IRQ/BOL/SUR vs. Noruega. Boston Stadium
21:00. (Grupo J) Argentina vs. Argelia. Kansas City Stadium
00:00. (Grupo J) Austria vs. Jordania. San Francisco Bay Area Stadium
- Miércoles 17 de junio 2026
16:00. (Grupo L) Inglaterra vs. Croacia. Dallas Stadium
19:00. (Grupo L) Ghana vs. Panamá. Toronto Stadium
13:00. (Grupo K) Portugal vs. Repesca COD/JAM/NCL. Houston Stadium
22:00. (Grupo K) Uzbekistán vs. Colombia. Estadio Ciudad de México
- Jueves 18 de junio 2026
12:00. (Grupo A) Repesca DEN/MKD/CZE/IRL vs. Sudáfrica. Atlanta Stadium
15:00. (Grupo B) Suiza vs. Repesca ITA/NOR/WAL/BIH. Los Angeles Stadium
15:00. (Grupo B) Canadá vs. Qatar. BC Place Vancouver
21:00. (Grupo A) México vs. Corea del Sur. Estadio Guadalajara
- Viernes 19 de junio 2026
18:00. (Grupo C) Escocia vs. Marruecos. Boston Stadium
21:00. (Grupo C) Brasil vs. Haití. Philadelphia Stadium
00:00. (Grupo D) Repesca TUR/ROU/SVK/KOS vs. Paraguay. San Francisco Bay Area
15:00. (Grupo D) EEUU vs. Australia. Seattle Stadium
- Sábado 20 de junio 2026
16:00. (Grupo E) Alemania vs. Costa de Marfil. Toronto Stadium
20:00. (Grupo E) Ecuador vs. Curazao. Kansas City Stadium
13:00. (Grupo F) Países Bajos vs. Repesca UKR/SWE/POL/ALB. Houston Stadium
00:00. (Grupo F) Túnez vs. Japón. Estadio Monterrey
- Domingo 21 de junio 2026
12:00. (Grupo H) España vs. Arabia Saudí. Atlanta Stadium
18:00. (Grupo H) Uruguay vs. Cabo Verde. Miami Stadium
15:00. (Grupo G) Bélgica vs. Irán. Los Angeles Stadium
21:00. (Grupo G) Nueva Zelanda vs. Egipto. BC Place Vancouver
- Lunes 22 de junio 2026
17:00. (Grupo I) Francia vs. Repesca IRQ/BOL/SUR. Philadelphia Stadium
20:00. (Grupo I) Noruega vs.Senegal. Nueva York Nueva Jersey Stadium
13:00. (Grupo J) Argentina vs. Austria. Dallas Stadium
23:00. (Grupo J) Jordania vs. Argelia. San Francisco Bay Area Stadium
- Martes 23 de junio 2026
16:00. (Grupo L) Inglatera vs. Ghana. Boston Stadium.
19:00. (Grupo L) Panamá vs. Croacia. Toronto Stadium.
13:00. (Grupo K) Portugal vs. Uzbekistán. Houston Stadium
22:00. (Grupo K) Colombia vs. Repesca COD/JAM/NCL. Estadio Guadalajara
- Miércoles 24 de junio 2026
18:00. (Grupo C) Escocia vs.Brasil. Miami Stadium
18:00. (Grupo C) Marruecos vs. Haití. Atlanta Stadium
15:00. (Grupo B) Suiza vs. Canadá. BC Place Vancouver
15:00. (Grupo B) Repesca ITA/NOR/WAL/BIH vs. Qatar. Seattle Stadium
21:00. (Grupo A) Repesca DEN/MKD/CZE/IRL vs. México. Estadio Ciudad de México
21:00. (Grupo A) Sudáfrica vs. Corea del Sur. Estadio Monterrey
- Jueves 25 de junio 2026
16:00. (Grupo E) Ecuador vs. Alemania. New York New Jersey Stadium
16:00. (Grupo E) Curazao vs. Costa de Marfil. Philadelphia Stadium
19:00. (Grupo F) Japón vs. Repesca UKR/SWE/POL/ALB. Dallas Stadium
19:00. (Grupo F) Túnez vs. Países Bajos. Kansas City Stadium
22:00. (Grupo D) Repesca TUR/ROU/SVK/KOS vs. EEUU. Los Angeles Stadium
22:00. (Grupo D) Paraguay vs. Australia. San Francisco Bay Area Stadium
- Viernes 26 de junio 2026
15:00. (Grupo I) Noruega vs. Francia. Boston Stadium
15:00. (Grupo I) Senegal vs. Irak. Toronto Stadium
23:00. (Grupo G) Egipto vs. Irán. Seattle Stadium
23:00. (Grupo G) Nueva Zelanda vs. Bélgica. BC Place Vancouver
20:00. (Grupo H) Cabo Verde vs. Arabia Saudí. Houston Stadium
20:00. (Grupo H) Uruguay vs. España. Estadio Guadalajara
- Sábado 27 de junio 2026
17:00. (Grupo L) Panamá vs. Inglaterra. New York New Jersey Stadium.
17:00. (Grupo L) Croacia vs. Ghana. Philadelphia Stadium.
22:00. (Grupo J) Argelia vs. Austria. Kansas City Stadium
22:00. (Grupo J) Jordania vs. Argentina. Dallas Stadium
19:30. (Grupo K) Colombia vs. Portugal. Miami Stadium
19:30. (Grupo K) Repesca COD/JAM/NCL vs. Uzbekistán. Atlanta Stadium