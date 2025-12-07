Últimas Noticias
¡Se confirmó el fixture! Días, horarios y sedes de los partidos de la fase de grupos del Mundial 2026

Argentina es el vigente campeón de la Copa Mundial de la FIFA.
Argentina es el vigente campeón de la Copa Mundial de la FIFA. | Fuente: EFE
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Ya se conocen las fechas y horarios de los cotejos de la fase de grupos del Mundial 2026.

Cada vez estamos más cerca del Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Es así que el pasado viernes tuvimos el sorteo en el Kennedy Center de Washington DC.

Los diversos conjuntos del Mundial 2026 ya conocen a sus rivales. Por ejemplo, la Selección de Argentina -vigente campeona- en el papel tendría que pasar a los dieciseisavos de final ya que en la ronda de grupos jugará contra Jordania, Argelia y Austria.

A continuación te presentamos las fechas y horarios de todos los partidos de la fase de grupos del Mundial 2026. Los duelos se encuentran con horario local y el lugar donde se jugarán.


El calendario completo de la fase de grupos del Mundial 2026 (horario local)

FASE DE GRUPOS

- Jueves 11 de junio 2026

15:00. (Grupo A) México vs. Sudáfrica. Estadio Ciudad de México

22:00. (Grupo A) Corea del Sur vs. Repesca DEN/MKD/CZE/IRL. Estadio Guadalajara

- Viernes 12 de junio 2026

15:00. (Grupo B) Canadá vs. Repesca ITA/NOR/WAL/BIH. Toronto Stadium

21:00. (Grupo D) EEUU vs. Paraguay. Los Angeles Stadium

- Sábado 13 de junio 2026

18:00. (Grupo C) Brasil vs. Marruecos. Nueva York/Nueva Jersey Stadium

21:00. (Grupo C) Haití vs. Escocia. Boston Stadium

00:00. (Grupo D) Australia vs. Repesca TUR/ROU/SVK/KOS BC Place Vancouver

15.00. (Grupo B) Qatar vs. Suiza. San Francisco Bay Area Stadium

- Domingo 14 de junio 2026

13:00. (Grupo E) Alemania vs. Curazao. Houston Stadium

19:00. (Grupo E) Costa de Marfil vs. Ecuador. Philadelphia Stadium

16:00. (Grupo F) Países Bajos vs. Japón. Dallas Stadium

22:00. (Grupo F) Repesca UKR/SWE/POL/ALB vs. Túnez. Estadio Monterrey

- Lunes 15 de junio 2026

12:00. (Grupo H) España vs. Cabo Verde. Atlanta Stadium

18:00. (Grupo H) Arabia Saudí vs. Uruguay. Miami Stadium

21:00. (Grupo G) Irán vs. Nueva Zelanda. Los Angeles Stadium

15:00. (Grupo G) Bélgica vs. Egipto. Seattle Stadium

- Martes 16 de junio 2026

15:00. (Grupo I) Francia vs. Senegal. New York New Jersey Stadium

18:00. (Grupo I) Repesca IRQ/BOL/SUR vs. Noruega. Boston Stadium

21:00. (Grupo J) Argentina vs. Argelia. Kansas City Stadium

00:00. (Grupo J) Austria vs. Jordania. San Francisco Bay Area Stadium

- Miércoles 17 de junio 2026

16:00. (Grupo L) Inglaterra vs. Croacia. Dallas Stadium

19:00. (Grupo L) Ghana vs. Panamá. Toronto Stadium

13:00. (Grupo K) Portugal vs. Repesca COD/JAM/NCL. Houston Stadium

22:00. (Grupo K) Uzbekistán vs. Colombia. Estadio Ciudad de México

- Jueves 18 de junio 2026

12:00. (Grupo A) Repesca DEN/MKD/CZE/IRL vs. Sudáfrica. Atlanta Stadium

15:00. (Grupo B) Suiza vs. Repesca ITA/NOR/WAL/BIH. Los Angeles Stadium

15:00. (Grupo B) Canadá vs. Qatar. BC Place Vancouver

21:00. (Grupo A) México vs. Corea del Sur. Estadio Guadalajara

- Viernes 19 de junio 2026

18:00. (Grupo C) Escocia vs. Marruecos. Boston Stadium

21:00. (Grupo C) Brasil vs. Haití. Philadelphia Stadium

00:00. (Grupo D) Repesca TUR/ROU/SVK/KOS vs. Paraguay. San Francisco Bay Area

15:00. (Grupo D) EEUU vs. Australia. Seattle Stadium

- Sábado 20 de junio 2026

16:00. (Grupo E) Alemania vs. Costa de Marfil. Toronto Stadium

20:00. (Grupo E) Ecuador vs. Curazao. Kansas City Stadium

13:00. (Grupo F) Países Bajos vs. Repesca UKR/SWE/POL/ALB. Houston Stadium

00:00. (Grupo F) Túnez vs. Japón. Estadio Monterrey

- Domingo 21 de junio 2026

12:00. (Grupo H) España vs. Arabia Saudí. Atlanta Stadium

18:00. (Grupo H) Uruguay vs. Cabo Verde. Miami Stadium

15:00. (Grupo G) Bélgica vs. Irán. Los Angeles Stadium

21:00. (Grupo G) Nueva Zelanda vs. Egipto. BC Place Vancouver

- Lunes 22 de junio 2026

17:00. (Grupo I) Francia vs. Repesca IRQ/BOL/SUR. Philadelphia Stadium

20:00. (Grupo I) Noruega vs.Senegal. Nueva York Nueva Jersey Stadium

13:00. (Grupo J) Argentina vs. Austria. Dallas Stadium

23:00. (Grupo J) Jordania vs. Argelia. San Francisco Bay Area Stadium

- Martes 23 de junio 2026

16:00. (Grupo L) Inglatera vs. Ghana. Boston Stadium.

19:00. (Grupo L) Panamá vs. Croacia. Toronto Stadium.

13:00. (Grupo K) Portugal vs. Uzbekistán. Houston Stadium

22:00. (Grupo K) Colombia vs. Repesca COD/JAM/NCL. Estadio Guadalajara

- Miércoles 24 de junio 2026

18:00. (Grupo C) Escocia vs.Brasil. Miami Stadium

18:00. (Grupo C) Marruecos vs. Haití. Atlanta Stadium

15:00. (Grupo B) Suiza vs. Canadá. BC Place Vancouver

15:00. (Grupo B) Repesca ITA/NOR/WAL/BIH vs. Qatar. Seattle Stadium

21:00. (Grupo A) Repesca DEN/MKD/CZE/IRL vs. México. Estadio Ciudad de México

21:00. (Grupo A) Sudáfrica vs. Corea del Sur. Estadio Monterrey

- Jueves 25 de junio 2026

16:00. (Grupo E) Ecuador vs. Alemania. New York New Jersey Stadium

16:00. (Grupo E) Curazao vs. Costa de Marfil. Philadelphia Stadium

19:00. (Grupo F) Japón vs. Repesca UKR/SWE/POL/ALB. Dallas Stadium

19:00. (Grupo F) Túnez vs. Países Bajos. Kansas City Stadium

22:00. (Grupo D) Repesca TUR/ROU/SVK/KOS vs. EEUU. Los Angeles Stadium

22:00. (Grupo D) Paraguay vs. Australia. San Francisco Bay Area Stadium

- Viernes 26 de junio 2026

15:00. (Grupo I) Noruega vs. Francia. Boston Stadium

15:00. (Grupo I) Senegal vs. Irak. Toronto Stadium

23:00. (Grupo G) Egipto vs. Irán. Seattle Stadium

23:00. (Grupo G) Nueva Zelanda vs. Bélgica. BC Place Vancouver

20:00. (Grupo H) Cabo Verde vs. Arabia Saudí. Houston Stadium

20:00. (Grupo H) Uruguay vs. España. Estadio Guadalajara

- Sábado 27 de junio 2026

17:00. (Grupo L) Panamá vs. Inglaterra. New York New Jersey Stadium.

17:00. (Grupo L) Croacia vs. Ghana. Philadelphia Stadium.

22:00. (Grupo J) Argelia vs. Austria. Kansas City Stadium

22:00. (Grupo J) Jordania vs. Argentina. Dallas Stadium

19:30. (Grupo K) Colombia vs. Portugal. Miami Stadium

19:30. (Grupo K) Repesca COD/JAM/NCL vs. Uzbekistán. Atlanta Stadium

Mundial 2026 FIFA

