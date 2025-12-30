Mejores casas de apuestas en Perú en 2026

¿Cuáles son las mejores casas de apuestas deportivas en Perú hoy?

En Perú, las mejores casas de apuestas en 2026 incluyen a Betano, Betwarrior, Retabet, Coolbet, Bet365, Doradobet, Meridianbet y 20Bet, todas operando bajo el marco regulado del MINCETUR y con métodos de pago locales como Yape, Plin o PagoEfectivo.

No todas funcionan igual ni están pensadas para el mismo tipo de jugador, por lo que esta guía analiza cada operador según pruebas reales, condiciones de bono y usabilidad, para ayudarle a identificar qué casa de apuestas se adapta mejor a su perfil.

Casa de apuestas Bono de bienvenida Detalles del sitio de apuestas deportivas 1- Betano 5/5

⭐⭐⭐⭐ S/60 en FB o 60 FS Código: BETAPE IR A BETANO Licencia de MINCETUR

App móvil Android

VISA, Mastercard, SafetyPay, PagoEfectivo 2- Betwarrior 4.9/5

⭐⭐⭐⭐ 100 % hasta S/400 en deportes o 200 % hasta S/750 para casino No requiere código IR A BETWARRIOR Licencia nacional del MINCETUR

Métodos de pago locales (yape, plin, tupay, etc)

App compatible con iOS y Android 3- Retabet 4.8/5

⭐⭐⭐⭐ Primera apuesta sin riesgo S/800 Código: RETAMAXPE IR A RETABET Licencia de MINCETUR

App móvil iOS y Android

Tarjetas de crédito, SafetyPay, PagoEfectivo, Plin, BBVA, etc. 4- Coolbet 4.7/5

⭐⭐⭐⭐⭐ 100 % hasta S/500 en apuestas No requiere código IR A COOLBET Licencia de MINCETUR

App solo para Póker

VISA, Mastercard, SafetyPay, PagoEfectivo 5- Bet365 4.6/5

⭐⭐⭐⭐ 50 % hasta S/500 Código: 365LATAM IR A BET365 Licencia MINCETUR

App móvil iOS y Android

Visa, Mastercard, Astropay, transferencia bancaria, etc. 6- Doradobet 4.6/5

⭐⭐⭐⭐ 300 % hasta S/1000 en deportes + 100 FS Código: APUESTAMAX IR A DORADOBET MINCETUR

App móvil solo Android

Tambo, Kasnet, AstroPay, Yape, Nubiz, etc. 7- Meridianbet 4.5/5

⭐⭐⭐ Bono sin depósito de 500 giros gratis Código: 6783 IR A MERIDIANBET MINCETUR

Aplicación móvil iOS y Android

paysafecard, Bancos, PagoEfectivo, safetypay, MeridianPay, etc. 8- 20bet 4.4/5

⭐⭐⭐ 100 % hasta S/400 Código: BETMAX IR A 20BET MINCETUR

App móvil iOS y Android

VISA, Mastercard, SafetyPay, PagoEfectivo

1. Betano: triunfa con las fichas doradas y freebet

Betano es una de las mejores páginas de apuestas Perú, ya que dispone de diferentes recursos para sus apostadores, como el Código promocional Betano. Lo más destacable de esta plataforma es su experiencia de usuario debido al diseño del sitio. Con varias secciones con accesos directos a lo más usado por los usuarios de apuestas online, sumado a la elección de colores y fuentes, apostar en esta web es muy agradable.

¿Por qué elegir Betano?

Bono especial: S/60 soles en apuestas gratis con el código BETAPE y un bajo depósito inicial.

S/60 soles en apuestas gratis con el código BETAPE y un bajo depósito inicial. Aplicación móvil: Disponible para Android.

Disponible para Android. Opciones de pago populares: VISA, Mastercard, SafetyPay, PagoEfectivo.

Áreas de mejora

No cuenta con aplicación para iOS.

Bonos y promociones de Betano

Bono de bienvenida: apuesta gratis de S/60 o 60 giros gratis con el código promocional BETAPE.

Puntuación Final: 5/5

Betano es una buena opción para apuestas móviles con un bono atractivo tanto para la sección de deportes como para juegos de casino online.

Betwarrior: apuestas en vivo con servicio de streaming

BetWarrior es una de las principales casas de apuestas en Perú, destacando por su amplio portafolio de apuestas deportivas y casino online.

La plataforma ofrece una experiencia de usuario rápida y segura, con secciones claras y accesos directos a tus deportes y juegos online favoritos.

¿Por qué elegir BetWarrior?

Bono especial: duplican tu saldo inicial hasta S/400 en deportes o 200 % en casino hasta S/750.

duplican tu saldo inicial hasta S/400 en deportes o 200 % en casino hasta S/750. Confiabilidad: presencia en Latinoamérica y su rol como sponsor de la Selección Argentina de Fútbol refuerzan su reputación.

presencia en Latinoamérica y su rol como sponsor de la Selección Argentina de Fútbol refuerzan su reputación. Aplicación móvil: disponible para Android y iOS.

disponible para Android y iOS. Opciones de pago populares: Plin, Yape, Tupay, Transferencia, Astropay, Ecopayz, Skrill, Neteller, MuchBetter.

Áreas de mejora

Interfaz puede resultar algo cargada para nuevos usuarios.

Bonos y promociones de BetWarrior

Bono de bienvenida: duplica tu primer depósito en apuestas deportivas o recibe el 200 % en casino hasta S/750.

duplica tu primer depósito en apuestas deportivas o recibe el 200 % en casino hasta S/750. Promociones regulares: cuotas mejoradas, torneos de slots, cash-out en apuestas deportivas y beneficios diarios en casino online.

Puntuación Final: 4.9/5

BetWarrior es ideal para apostadores que buscan variedad en deportes y juegos de casino, con bonos atractivos y promociones constantes que maximizan la experiencia de juego.

3. Retabet: de las mejores cuotas del mercado

Esta plataforma es otro ejemplo de la buena experiencia de usuario que brindan las casas de apuestas en Perú. Retabet ostenta un diseño limpio en toda su web, con la información en lugares clave para navegar de manera intuitiva y fácil. Adicionalmente, la velocidad de carga de las secciones es buena. No te pierdas una apuesta inicial segura usando el código promocional Retabet al registrarte en el sitio por primera vez.

¿Por qué elegir Retabet?

Apuesta sin riesgo : Recibe hasta S/800 en CashOut con código RETAMAXPE.

: Recibe hasta S/800 en CashOut con código RETAMAXPE. Aplicación móvil para iOS y Android .

. Múltiples opciones de pago: SafetyPay, PagoEfectivo, Plin, BBVA.

Áreas de mejora

Menos promociones recurrentes en comparación con otros operadores.

Bonos y promociones de Retabet

Bono de bienvenida: Apuesta sin riesgo hasta S/800 con código RETAMAXPE.

Puntuación Final: 4.8/5

Retabet es ideal para quienes buscan seguridad y promociones de apuestas sin riesgo.

4.Coolbet: bono atractivo para los apostadores peruanos

Coolbet es una casa de apuestas deportivas que se destaca en el mercado peruano gracias a su generoso bono de bienvenida (deportes o casino), también por sus variados métodos de pago locales. La plataforma web o móvil de Coolbet Perú es segura y fácil de usar, ideal para los apostadores que recién se inician como para apostadores experimentados.

¿Por qué elegir Coolbet?

Bono atractivo: 100 % hasta S/500 con depósito mínimo bajo.

100 % hasta S/500 con depósito mínimo bajo. Licencia oficial: Regulada por MINCETUR.

Regulada por MINCETUR. Variedad de métodos de pago: VISA, Mastercard, SafetyPay, PagoEfectivo.

Áreas de mejora

Su aplicación está disponible solo para póker.

Bonos y promociones

Bono Coolbet de por primer depósito: Duplica tu primer depósito hasta S/500.

Duplica tu primer depósito hasta S/500. Puntuación Final: 4.7/5

Coolbet destaca por su seguridad, su bono competitivo y su variedad de métodos de pago.

5. Bet365: seguridad y excelente streaming

Bet365 es un sitio de apuestas online de Perú que opera con licencia de juego aprobada por el MINCETUR. Esto permite que los métodos de pago y retiro sean locales, como las tarjetas de crédito y las transferencias bancarias. Además, por registrarte por primera vez como nuevo cliente usando el código de bono Bet365 accedes a la promoción del 50 % de tu primer depósito hasta S/500 para apostar en tus deportes favoritos.

¿Por qué elegir Bet365?

Plataforma confiable : Regulada por MINCETUR.

: Regulada por MINCETUR. Aplicación móvil para iOS y Android con streaming disponible.

con streaming disponible. Diferentes métodos de pago: VISA, Mastercard, Astropay, transferencia bancaria.

Áreas de mejora

Su bono de bienvenida es más bajo que el de otros operadores.

Bonos y promociones de Bet365

Bono de registro: 50 % hasta S/500 en freebet con código 365LATAM.

Puntuación Final: 4.6/5

Bet365 es una opción segura con una aplicación bien desarrollada y múltiples opciones de pago.

6. Doradobet: todo lo que buscas en una casa de apuestas

Doradobet es otra de las casas de apuestas en Perú mejor insertadas en el mercado. Es reconocida por ser patrocinadora de varios equipos de fútbol nacionales, como el Sporting Cristal.

Algo a resaltar de esta casa es que consta de una buena configuración de seguridad y privacidad. Están a la vista del usuario, sus políticas de privacidad, juego responsable, lavado de dinero y términos y condiciones. También, con su código promocional Doradobet, podrás recibir un importante bono de bienvenida y un bono sin depósito.

¿Por qué elegir Doradobet?

Bono competitivo : 300 % hasta S/ 1000 + 100 giros gratis usando el código promocional APUESTAMAX.

: 300 % hasta S/ 1000 + 100 giros gratis usando el código promocional APUESTAMAX. Variedad de pagos : Tambo, Kasnet, AstroPay, Yape, Nubiz.

: Tambo, Kasnet, AstroPay, Yape, Nubiz. Plataforma fácil de usar y servicio de streaming incluido.

Áreas de mejora

Su aplicación móvil solo está disponible para Android.

Bonos y promociones de Doradobet

Bono por registro y depósito: 300 % hasta S/ 1000 + 100 FS, además un bono sin depósito de S/50 en freebets o 50 freespins con código DoradoBet APUESTAMAX.

Puntuación Final: 4.6/5

7. Meridianbet: extenso catálogo en deportes y esports

Con Meridianbet, los usuarios pueden acceder a una gran variedad de deportes para apostar, opcionalmente, pueden utilizar el código de promoción Meridianbet. Además de los deportes y campeonatos más populares en la región, como el fútbol y el tenis, las opciones son muchas. En esta plataforma se puede apostar al waterpolo, al futsal y a la Fórmula 1.

¿Por qué elegir Meridianbet?

Bono sin depósito : 500 giros gratis por registrarse con el código 6783.

: 500 giros gratis por registrarse con el código 6783. Aplicación móvil para iOS y Android .

. Múltiples opciones de pago: paysafecard, bancos, PagoEfectivo, safetypay, MeridianPay.

Áreas de mejora

La oferta de mercados deportivos es menor que en otras plataformas.

Bonificaciones de Meridianbet

Bono sin depósito de 500 giros gratis con el Meridianbet código promocional: 6783.

Puntuación Final: 3.7/5

Meridianbet es una opción para quienes buscan un bono sin depósito y diversas formas de pago.

8. 20bet: apuestas en destacados eventos deportivos internacionales

En esta casa de apuestas que opera en el país, la oferta deportiva se ha extendido hasta las apuestas a carreras de distintos tipos. Se pueden encontrar carreras hípicas, carreras de trote y carreras de galgos. Con el código promocional 20bet, los nuevos usuarios pueden comenzar a apostar en el sitio con una bonificación extra.

¿Por qué elegir 20bet?

Bono de bienvenida : 100 % hasta S/400 con código BETMAX.

: 100 % hasta S/400 con código BETMAX. Aplicación móvil para iOS y Android .

. Métodos de pago confiables: VISA, Mastercard, SafetyPay, PagoEfectivo.

Áreas de mejora

Su servicio de atención al cliente podría mejorar.

Bonificaciones de 20bet

Oferta por primer depósito: 100 % hasta S/400 con código BETMAX.

Puntuación Final: 3.5/5

20bet es ideal para quienes buscan apuestas seguras con una web bien desarrollada.

Cómo evaluamos las casas de apuestas en Perú

La selección se basa en pruebas reales realizadas desde Perú, evaluando registro, verificación, depósitos con métodos locales, uso del bono y experiencia de apuesta en web y móvil. El análisis prioriza casas con licencia del MINCETUR, condiciones de bono claras, pagos funcionales con Yape, Plin o PagoEfectivo, atención al cliente en español y la coherencia entre lo que promete el operador y lo que realmente ofrece al usuario.

El objetivo no es declarar un ganador absoluto, sino identificar qué casas de apuestas funcionan mejor según tu perfil de jugador.

Casas de apuestas en Perú recomendadas según tu perfil de jugador

No existe una única mejor casa de apuestas en Perú. La elección correcta depende del perfil del jugador, la forma de apostar y los métodos de pago que utilice. Por eso, este análisis agrupa a los principales operadores según lo que mejor hacen en el mercado peruano, tras probar registro, bonos, uso móvil y pagos locales.

Para nuevos jugadores : Retabet y Doradobet destacan por procesos simples, bonos fáciles de entender y una experiencia clara para empezar sin fricciones.

: Retabet y Doradobet destacan por procesos simples, bonos fáciles de entender y una experiencia clara para empezar sin fricciones. Para apostar desde el celular : Betano y 20Bet ofrecen plataformas móviles estables, funciones completas en vivo y navegación fluida desde Android o iOS.

: Betano y 20Bet ofrecen plataformas móviles estables, funciones completas en vivo y navegación fluida desde Android o iOS. Para pagos con Yape, Plin y banca local : Bet365 y Coolbet sobresalen por compatibilidad con métodos peruanos y retiros confiables.

: Bet365 y Coolbet sobresalen por compatibilidad con métodos peruanos y retiros confiables. Para variedad de deportes y mercados : Betano, Betwarrior y Coolbet cubren más de 30 disciplinas, con apuestas en vivo y ligas locales e internacionales.

: Betano, Betwarrior y Coolbet cubren más de 30 disciplinas, con apuestas en vivo y ligas locales e internacionales. Para completar las apuestas deportivas con casino online: Doradobet, Betano y Meridianbet presentan catálogos amplios de tragamonedas, juegos de mesa y casino en vivo.

Las bonificaciones varían según el operador y el tipo de jugador, desde freebets y apuestas sin riesgo hasta bonos de casino. Todas están sujetas a condiciones específicas, por lo que se recomienda revisar requisitos antes de activarlas. Esta clasificación no responde a promociones puntuales, sino a cómo rinde cada casa de apuestas en el uso real dentro de Perú.

Comparativa de bonos de bienvenida en casas de apuestas de Perú

El bono de bienvenida puede marcar la diferencia al registrarse en una casa de apuestas, pero no todos funcionan igual ni convienen al mismo perfil. En esta comparativa se resumen las principales ofertas disponibles en Perú, priorizando claridad, tipo de bono y condiciones reales de uso, no solo el monto promocional.

Casa de apuestas Bono en deportes Bono en casino Código Bet365 50 % hasta S/500 Giros gratis por tiempo limitado 365LATAM Betano Apuesta gratis de S/60 60 giros gratis BETAPE Doradobet Bono sin depósito + 300 % hasta S/1000 Giros gratis incluidos APUESTAMAX Coolbet 100 % hasta S/500 Bono válido en casino BONO COOLBET Retabet Apuesta sin riesgo hasta S/800 Giros gratis con depósito RETAMAXPE

Cada bono está sujeto a requisitos específicos, como cuotas mínimas, rollover y plazos de uso. Antes de activarlo, conviene revisar las condiciones para saber si encaja con su forma de apostar y evitar restricciones al momento de retirar ganancias.

Métodos de pago aceptados en las casas de apuestas legales en Perú

Al registrarte en una casa de apuestas online en Perú, es clave elegir un método de pago seguro y eficiente para depósitos y retiros. Debes ser el titular del medio de pago para procesar transacciones sin inconvenientes.

A continuación, conócete mostramos los métodos más utilizados en las plataformas de apuestas en Perú:

Método de pago Tipo de transacción Tasas por uso Tiempos de acreditación Visa, Mastercard Depósito/ Retiro Gratis Hasta 72 horas hábiles Yape/Plin Depósito Gratis Inmediato PagoEfectivo Depósito Puede presentar comisiones 10 a 24 horas AstroPay Depósito Dependiendo del sitio de apuestas Inmediato Bancos Depósito/ Retiro Comisiones dependiendo del banco Depende del banco Transferencia Bancaria Depósito/ Retiro Sin comisiones Hasta 72 horas laborables Skrill, Neteller, PayPal Depósito/ Retiro Gratis Inmediato Kasnet y Western Union Depósito Se aplican comisiones dependiendo del monto 1 a 24 horas

¿Cómo comenzar a apostar en una casa de apuestas deportivas?

Registro: es obligatorio crear una cuenta con un correo electrónico o número de celular, completando un formulario con datos verídicos. Para eso deberás visitar el sitio o app oficial de cada operador. Requisitos legales: los usuarios deben ser mayores de 18 años y aceptar los términos y condiciones de cada sitio de apuestas deportivas en donde se registren los clientes. Primer depósito: una vez creada la cuenta, se debe ingresar saldo usando métodos locales como Yape, Plin o PagoEfectivo. También es posible realizar pago con otras formas de pago, es obligatorio ser titular de cada forma de pago usada. Primera apuesta: con saldo acreditado, se elige un evento deportivo, se selecciona el tipo de apuesta, se ingresa el monto y se confirma la operación. Verifica si es saldo de una promoción cuáles son los T&C a los que se encuentra sujeto dicha bonificación.

Regulación y seguridad de apuestas deportivas: cómo apostar legalmente en Perú

En Perú, las casas de apuestas legales operan bajo la supervisión del MINCETUR, conforme a la Ley N° 31557, lo que garantiza controles sobre seguridad, pagos y protección del usuario.

Antes de registrarse, conviene verificar que la plataforma muestre su licencia vigente, exija verificación de identidad y ofrezca métodos de pago regulados. Estas medidas reducen riesgos de fraude y aseguran que los retiros se procesen dentro de un marco legal.

Algunas casas complementan la licencia local con regulaciones internacionales como MGA o Curazao, pero en el mercado peruano la autorización nacional es el principal indicador de fiabilidad.

Al final, ¿cuál es la mejor casa de apuestas Perú?

No existe una única mejor casa de apuestas en Perú. La elección correcta depende de cómo y desde dónde apuestas, los métodos de pago que utilizas y el tipo de promociones que prefieres. Operadores regulados por el MINCETUR ofrecen entornos seguros, pero difieren en experiencia móvil, bonos y catálogo deportivo.

Antes de registrarse, conviene comparar condiciones reales y apostar siempre de forma responsable, entendiendo que el juego debe ser una actividad de entretenimiento. Elegir con criterio reduce riesgos y mejora la experiencia a largo plazo.

Preguntas frecuentes sobre las casas de apuestas en Perú

¿Cuál es la mejor casa de apuestas de Perú?

Betano, Betwarrior, Doradobet y Retabet destacan como las mejores casas de apuestas deportivas en Perú por su seguridad, variedad de mercados y experiencia de usuario. Además, ofrecen un excelente catálogo, servicio de streaming y cuotas actualizadas en tiempo real en los distintos eventos deportivos.

¿Cómo verifico mi cuenta en páginas de apuestas?

Verificar la cuenta significa confirmar que los datos que ingresaste durante el formulario de registro son válidos. Por lo general, las plataformas piden una imagen de la identificación personal del usuario para confirmar su identidad.

¿Cómo retirar dinero de la cuenta de una casa de apuestas deportivas?

Los retiros en los sitios de apuestas en línea se hacen desde la sección de pagos de la plataforma, utilizando opciones como transferencias bancarias, por medio de tarjetas de crédito o de billeteras virtuales. El método de retiro debe coincidir con el titular de la cuenta. Conoce los montos de retiro mínimo y máximo, esto va a depender del medio de retiro elegido.

¿Por qué hay que registrarse en un operador para apostar?

El registro en las casas de apuestas deportivas legales de Perú es un requisito de seguridad y regulación que permite prevenir fraudes y garantizar el cumplimiento de las licencias de juego. Para completar dicho registro es necesario visitar el sitio oficial de la casa de apuestas, o bien, su app móvil. Además, es obligatorio para todas las casas legales.

¿Son seguras las casas de apuestas en línea de Perú?

Sí, las mejores casas de apuestas Perú son seguras y confiables, siempre que operen con licencias oficiales como las del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) o reguladores internacionales de prestigio como MGA o Curazao. Si una página de apuestas no tiene ningún logo de algún organismo regulador, entonces te recomendamos no abrir una cuenta en el sitio.

