Caminos del Inca: Mandela Rivera va por el podio en la categoría de Camionetas

Luego de llegar a Cusco superando muchas dificultades en el camino, el piloto de Team Rivera Centurión, Mandela Rivera, se mostró optimista de cara a la quinta y última etapa del Gran Premio Caminos del Inca 2025, que se correrá este domingo 19 entre Cusco y Arequipa.

En el tramo desarrollado entre Andahuaylas y Cusco, el piloto andahuaylino Mandela Rivera tuvo un buen primer especial, situándose como líder de la categoría Camionetas, pero, posteriormente, inconvenientes en la ruta lo retrasaron en el segundo y tercer especial del día, concluyendo tercero en la categoría Camionetas y cuarto en el acumulado con el registro de 11 horas 37 minutos 03 segundos.

"Pese a las dificultades ya estamos en Cusco. Ha sido una etapa muy dura, pero, felizmente, pudimos superarla y llegar a la plaza de Cusco. Mañana tendremos todo el día para reparar y dejar a la Nissan. Fiera lista para la última etapa donde saldremos con todo en busca de llegar al podio de la categoría", sostuvo Mandela Rivera al llegar a la Capital Arqueológica, al mismo tiempo que agradeció el recibimiento del público.

Este sábado las tripulaciones tendrán descanso y reparaciones en el Instituto Túpac Amaru. La última etapa entre Cusco y Chiguata (Arequipa) será una de las más extensas de Caminos del Inca, además de muy exigente, por lo que nada está dicho.