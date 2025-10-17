Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Caminos del Inca: Mandela Rivera va por el podio en la categoría de Camionetas

Mandela Rivera se prepara para la última etapa de Caminos del Inca que se correrá entre Arequipa y Cuzco.
Mandela Rivera se prepara para la última etapa de Caminos del Inca que se correrá entre Arequipa y Cuzco. | Fuente: Automóvil Club Peruano
Jean Dueñas

por Jean Dueñas

·

El piloto andahuaylino Mandela Rivera se muestra optimista por alcanzar el podio en la categoría Camionetas del Rally Caminos del Inca 2025.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Luego de llegar a Cusco superando muchas dificultades en el camino, el piloto de Team Rivera Centurión, Mandela Rivera, se mostró optimista de cara a la quinta y última etapa del Gran Premio Caminos del Inca 2025, que se correrá este domingo 19 entre Cusco y Arequipa.

En el tramo desarrollado entre Andahuaylas y Cusco, el piloto andahuaylino Mandela Rivera tuvo un buen primer especial, situándose como líder de la categoría Camionetas, pero, posteriormente, inconvenientes en la ruta lo retrasaron en el segundo y tercer especial del día, concluyendo tercero en la categoría Camionetas y cuarto en el acumulado con el registro de 11 horas 37 minutos 03 segundos.

"Pese a las dificultades ya estamos en Cusco. Ha sido una etapa muy dura, pero, felizmente, pudimos superarla y llegar a la plaza de Cusco. Mañana tendremos todo el día para reparar y dejar a la Nissan. Fiera lista para la última etapa donde saldremos con todo en busca de llegar al podio de la categoría", sostuvo Mandela Rivera al llegar a la Capital Arqueológica, al mismo tiempo que agradeció el recibimiento del público.

Este sábado las tripulaciones tendrán descanso y reparaciones en el Instituto Túpac Amaru. La última etapa entre Cusco y Chiguata (Arequipa) será una de las más extensas de Caminos del Inca, además de muy exigente, por lo que nada está dicho.

La camioneta que conduce Mandela Rivera en Caminos del Inca 2025.
La camioneta que conduce Mandela Rivera en Caminos del Inca 2025. | Fuente: Difusión

Video recomendado
Tags
Caminos del Inca Mandela Rivera Caminos del Inca 2025

RPP TV

En Vivo

Más sobre Caminos del Inca

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA