Caminos del Inca 2025: orden de partida y resultados por categorías en la etapa 4 Andahuaylas - Cusco

Siguen las emociones en la 53° edición de Caminos del Inca, el rally de mayor tradición en el automovilismo peruano, donde los pilotos y vehículos se han enfrentando a exigentes pruebas de resistencia que brindar un pronóstico reservado en cada una de las categorías.

Luego del tercer tramo recorrido entre Ayacucho y Andahuaylas, no habrá día de descanso y este viernes se correrará la etapa 4 Andahuaylas-Cusco. Eduardo Castro se mantiene al frente de la clasificación general, seguido por André Martínez y Richard Palomino. En la lucha por el título absoluto, solo 10 minutos separan al primero del tercero y a un minuto del podio está Carlos Castro.

Rumbo hacia Cusco la clasificación general y por categorías puede traer sorpresas. De no haber especiales suspendidos, será hasta el momento la etapa con más kilómetros recorridos.

¿Cuándo y dónde inicia la cuarta etapa del rally Caminos del Inca 2025?

La etapa 4 de Caminos del Inca 2025 se llevará a cabo el viernes 17 de octubre y comprende el tramo entre Andahuaylas y Cusco. El primer especial de esta etapa tendrá como punto de partida Andahuaylas.

¿Cuál es el recorrido oficial de la cuarta etapa del rally Caminos del Inca 2025?

La etapa 4 de Caminos del Inca comprende el tramo entre Andahuaylas y Cusco, donde se realizarán tres especiales. El especial 8 Andahuaylas-Abancay comprende 113 km de recorrido y los vehículos atravesarán Poltocsa, Laguna Pacucha, Argama, Quillabamba, Socctomayo, Matapuquio, Curamba, Seccsenccalla, Allpachaca y Auquibamba

El especial 9 Abancay-Curahuasi cuenta con una distancia de 16.8 km y la ruta será por Abra Abancay, Totoray, Rosapata y Puente

El especial 10 Izcuchaca-Cusco tiene 96.1 km. El tramo comprende a Izcuchaca, Anta, Casacunca, Cusibamba, Chimpa Ayllu, Rumaray, Chanca, Huanoquite, Llaspay, Molle Molle, Yaurisque y Occopata.

Caminos del Inca 2025: resultados acumulados tras la Etapa 3

Eduardo Castro – Julio Echazú (Rally 3) - 7:01:28.6 André Martínez – Matías Aranguren (Rally 3) - 7:04:43.3 Richard Palomino – José Rojas (Rally 3) - 7:12:02.4

Carlos Castro – Carlos Peral (Rally 3) - 7:13:40.3

Jorge Martínez – Juan Pedro Cilloniz (Rally 3) - 7:19:25.0

Samuel Arce - Gustavo Arce (TIN) - 7:26:43.2

Raúl Orlandini – Pedro La Cruz (TIN) - 7:29:31.5 Manuel Yañez – Manuel Villafuerte (TIN) - 7:32:26.6

Luis Alayza - Gabriel Lozada (TIN) - 7:32:52.7

¿A qué hora inicia la cuarta etapa del rally Caminos del Inca 2025?

La Etapa 4 de Caminos del Inca comenzará a correrse desde las 07:00 a.m., horario establecido para la partida del primer especial. El segundo especial está programado correrse desde las 11:00 a.m. y el tercero va a partir de las 2:00 p.m. Para Andahuaylas-Abancay el cierre de tránsito liviano y pesado será entre las 03:00 y 14:00 horas, en Abancay-Curahuasi será de 08:00 a 18:00 horas y para Izcuchaca-Cusco de 09:00 a 18:00 horas.

¿Dónde ver EN VIVO por TV la cuarta etapa del rally Caminos del Inca 2025?

La 53° edición del rally Caminos del Inca será transmitido a nivel nacional a través de la señal de TV Perú, disponible en TV abierta para todo el país. Todos los detalles los encontrarás en la web de RPP.pe