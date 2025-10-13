Caminos del Inca 2025 EN VIVO, etapa 2 Huancayo-Ayacucho: resultados y clasificación de cada categoría

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Caminos del Inca no se detiene. Luego de la primera etapa entre Lima y Huancayo, se llevará este martes 14 de octubre la etapa 2 entre Huancayo-Ayacucho. Eduardo Castro es quien lidera la clasificación general, seguido por Rommel Palomino y Luis Alayza.

En esta segunda etapa se disputarán cuatro enlaces y tres especiales, donde se correrá un máximo de 383.7 kilómetros. El primero que partirá será André Martínez, seguido por Luis Loayza, Ronmel Palomino, Raúl Orlandini y Eduardo Castro.

¿Cuándo y dónde inicia la segunda etapa del rally Caminos del Inca 2025?

La etapa 2 de Caminos del Inca 2025 se llevará a cabo el martes 14 de octubre y comprende el tramo entre Huancayo y Ayacucho.

¿Cuál es el recorrido oficial de la segunda etapa del rally Caminos del Inca 2025?

La etapa 2 de Caminos del Inca comprende el tramo entre Huancayo y Ayacucho. El recorrido empezará con el enlace entre Huancayo y Dos de Mayo, que tiene una distancia de 27 kilómetros. Luego, se correrá el especial 3, comprendido entre Huancayo y Churpama, que tiene una distancia de 181 kilómetros, para después correr el enlace entre Churpamca y Maynay, con una distancia de 53 kilómetros.

Tras ello, se correrá el especial 4, entre Mayna y Ichupata, que tiene una distancia de 31 kilómetros, con un enlace hacia Quinua, que consta 32.7 kilómetros.

Cerrando el día, se correrá el especial 5 entre Quinua y Chacco, acabando con un enlace a Ayacucho, con un total de 58.4 kilómetros en total.

¿A qué hora inicia la segunda etapa del rally Caminos del Inca 2025?

La Etapa 2 de Caminos del Inca, comenzará a correrse desde las 6:00 a.m., horario establecido para la partida.

¿Dónde ver EN VIVO por TV la segunda etapa del rally Caminos del Inca 2025?

La 53° edición del rally Caminos del Inca será transmitido a nivel nacional a través de la señal de TV Perú, disponible en TV abierta para todo el país. Todos los detalles de la competencia de automovilismo los encontrarás en la web de RPP.pe

Clasificación general del rally Caminos del Inca tras la primera etapa

Eduardo Castro - Julio Echazú (Rally 3): 2:20:59.9 Rommel Palomino - Guillermo Sierra (TIN): 2:24:57.8 Raúl Orlandini - Pedro de la Cruz (TIN): 2:26:22.9 Luis Alayza - Gabriel Lozada (TIN): 2:27:08.0 André Martínez - Matías Aranguren (Rally 3): 2:27:40.0 Richard Palomino - José Rojas (TIN): 2:28:57.1 Carlos Castro - Carlos Peral (Rally 3): 2:30:04.7 Manuel Yañez - Manuel Villafuerte (TIN): 2:31:2.5 Jorge Martínez - Juan Pedro Cilloniz (Rally 3): 2:32:53.2 Raúl Coyo - Alvaro Cornejo (TIN): 2:36:02.4