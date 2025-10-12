Caminos del Inca 2025 EN VIVO: resultados y tiempos por categorías de la etapa 1 Lima - Huancayo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La 53° edición de Caminos del Inca está en marcha y los pilotos pondrán a prueba sus motores y capacidad frente al timón en la primera etapa de la competencia que cuenta en esta ocasión con 10 categorías.

Caminos del Inca 2025 dio inicio con el superprime en el Circuito Chaski Rally (Lima), en el que Eduardo Castro, vigente campeón, demostró ser el más rápido en el circuito con un tiempo de 02:58.9, ratificando su condición de gran favorito.

El orden de partida en la primera etapa lo comandará el experimentado Lucho Alayza, seguido por los pilotos André Martínez, Ronmel Palomino, Eduardo Castro y Raúl Orlandini para completar los cinco iniciales de un total de 86 inscritos.

Caminos del Inca 2025 EN DIRECTO: etapa 1 Lima - Huancayo

Especial 1, Canta --> La Cima (Tiempos en vivo)

Eduardo Castro - Julio Echazú (Rally 3): 1:04:29.4 Manuel Yañez - Manuel Villafuerte (TIN): 1:06:31.5 Luis Alayza - Gabriel Lozada (TIN): 1:06:36.3 Ronmel Palomino - Guillermo Sierra (TIN): 1:06:36.7 Jorge Martínez - Juan Pedro Cilloniz (Rally 3): 1:08:07.1 Carlos Castro - Carlos Peral (Rally 3): 1:08:07.7 Raúl Orlandini - Pedro La Cruz (TIN): 1:08:07.12 Richard Palomino - José Rojas (TIN): 1:08:46.6 André Martínez - Matías Aranguren (Rally 3): 1:09:50.0

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

¿Cuándo y dónde inicia la primera etapa del rally Caminos del Inca 2025?

La etapa 1 de Caminos del Inca 2025 se llevará a cabo el domingo 12 de octubre y comprende el tramo entre Lima y Huancayo. El primer especial de esta etapa tendrá como punto de partida Canta.

¿Cuál es el recorrido oficial de la primera etapa del rally Caminos del Inca 2025?

La etapa 1 de Caminos del Inca comprende el tramo entre Lima y Huancayo, donde se realizarán dos especiales. El especial 1 Canta – La Cima comprende 119 km de recorrido y los vehículos atravesarán Canta, Santa Bárbara, Conocancha, Atocsaico y La Cima Tras ello continuará en enlace desde La Cima hasta Paccha.

El especial 2 Paccha – Ahuac cuenta con una distancia de 99.2 km y la ruta será por Paccha, Patacancha, Chalhuas, Usibamba, Chaquicocha, Chala Alta, Chala Nueva, Achipampa, Ninanya y Ahuac. Finalmente seguirá el enlace hasta Parque Cerrado de Huancayo.

Caminos del Inca 2025: orden de partida de la Etapa 1 Lima – Huancayo

Luis Alayza – Gabriel Lozada (TIN) André Martínez – Matías Aranguren (Rally 3) Ronmel Palomino – Guillermo Sierra (TIN) Eduardo Castro – Julio Echazú (Rally 3) Raúl Orlandini – Pedro La Cruz (TIN) Richard Palomino – José Rojas (Rally 3) Jorge Martínez – Juan Pedro Cilloniz (Rally 3) Nelson Quispe – Erick Quispe (Rally 3) Carlos Castro – Carlos Peral (Rally 3) Manuel Yañez – Manuel Villafuerte (TIN)

* Orden de las diez primeras tripulaciones en partir.

¿A qué hora inicia la primera etapa del rally Caminos del Inca 2025?

La Etapa 1 de Caminos del Inca, comenzará a correrse desde las 08:00 a.m., horario establecido para la partida del primer especial. El segundo especial está programado correrse desde las 12:30 p.m. Para Canta – La Cima el cierre de tránsito liviano y pesado será entre las 04:00 y 15:00 horas.

¿Dónde ver EN VIVO por TV la primera etapa del rally Caminos del Inca 2025?

La 53° edición del rally Caminos del Inca será transmitido a nivel nacional a través de la señal de TV Perú, disponible en TV abierta para todo el país. Todos los detalles los encontrarás en la web de RPP.pe