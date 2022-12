Proyecto cancelado por falta de acuerdos | Fuente: Shueshia

Los Caballeros del Zodiaco es un anime / manga que aún no tiene final, al menos en la historia clásica de Masami Kurumada, ya que otros spin off ya han terminado (como por ejemplo The Lost Canvas).

Sin embargo en los años 90 podríamos decir que Saint Seiya terminó. Es decir Masami Kurumada dio final al manga clásico en la saga de Hades, dejando a sus fans con ganas de la tan esperada saga del cielo o Zeus (que aún no sale este último).

¿Qué sucedió con Kurumada en esos años? ¿Por qué no siguió el anime si hasta ya se había anunciado la banda sonora de Hades animado?

Las respuestas las da el mismo Kurumada en unas entrevistas, las cuales citaré para aclarar esta gran duda de los fans.

En octubre de 1990 Kurumada fue entrevistado por el programa de anime francés Club Dorotée, donde se refirió a sus planes para el futuro de Saint Seiya. En aquel entonces el manga iba llegando al final del Arco de Elysion, y el Maestro expresaba que su idea era que Poseidón se uniría a Hades para enfrentar a Athena, quien a su vez sería ayudada por Zeus.

Al parecer, hasta octubre de 1990 Kurumada aún pensaba que iba a continuar con el Tenkai-hen ("Saga del Cielo"), aunque tampoco aclaraba cuando lo haría.

E un par de entrevistas realizadas en los últimos años, el Maestro reconoció que se detuvo en el Hades-hen porque estaba demasiado cansado. Los cada vez más complejos Cloths y Surplices lo terminaron por agotar y no pudo continuar.

Revista Men's Walker, 25 de abril de 2000:

"Mantuvo esa popularidad por un período considerable de tiempo, pero sentí que estaba perdiendo todas las energías que tenía con el Hades-Hen, y le pedí a Shûeisha que me dejase terminar de escribir Saint Seiya en algo más de diez semanas."

Revista Anime Land #97, diciembre de 2003:

"Saint Seiya fue un manga muy, muy exigente para mí. Diseñar cada día personajes con sus armaduras más y más complejas me dejaba completamente sin energías. Me detuve después de Hades porque ya no podía seguir más."

Entonces así tenemos que el mismo Masami Kurumada le dijo a su editora que estaba muy cansado y deseaba poner fin a Saint Seiya en los años 90.

Actualmente el maestro se encuentra dibujando Next Dimension, el cual también ya está por llegar a su fin ¿Aparecerá Zeus?

