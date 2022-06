El remake de The Last of Us se estrena en septiembre en PlayStation 5. La versión de PC aún no tiene fecha de estreno. | Fuente: PlayStation

Por: Fernando Chuquillanqui Periodista, cinéfilo, coleccionista, gamer. 10 de junio del 2022 - 11:28 AM

Uno de los anuncios ‘bomba’ (tal vez el único) del discreto Summer Game Fest 2022 -aunque fue filtrado horas antes- fue el remake de The Last of Us, que será reeditado para PlayStation 5 y, posteriormente, para PC.

He visto con mucho interés el revuelo que ha causado este anuncio, especialmente por la comunidad de usuarios de PC, que por fin tendrán la posibilidad de jugar uno de los exclusivos más importantes de PlayStation, un videojuego que particularmente no tengo reparos en colocar entre los mejores jamás creados.

Sin embargo, sí considero que sacar un remake de The Last of Us es algo innecesario, casi un desperdicio de recursos, teniendo en cuenta que hablamos de un videojuego con menos de una década de antigüedad (se estrenó a mediados del 2013, en las postrimerías de la generación de PlayStation 3) y que apenas en la generación pasada recibió una remasterización con mejoras gráficas y técnicas.

“Soy del grupo de los que considera que el remake de The Last of Us es innecesario. Además de que ya tenemos una versión remasterizada del juego para PlayStation 4 que le da un más que merecido lavado de cara al original de PlayStation 3, creo que un remake debería darse en caso de que el título base comience a verse o a jugarse de forma deficiente”, comentó al respecto el periodista Enrique Palomeque, del podcast Progamer.

“Dado que ninguno de estos dos (requisitos) aplica a The Last of Us y su versión Remastered, siento que la verdadera motivación de Naughty Dog con este lanzamiento es generar dinero fácil -debido a las ventas millonarias de The Last of Us 1 y 2- mientras que sus otros proyectos continúan su desarrollo”, añadió.

Erick Paz, director editorial de MasGamers, consideró que es “muy temprano” para editar un remake de The Last of Us, teniendo en cuenta casos como el recientemente anunciado Resident Evil 4 Remake, que llegará al mercado 18 años después del juego original.

“Actualizar los gráficos para volver a venderte el juego sin un gran cambio, como otros remakes, podría abrir un nuevo mercado de posibilidades. Ojo, que no es la primera vez que Sony hace esto: recordemos también el remake de Shadow of the Colossus, en el verdaderamente se veía un notable cambio gráfico, sin perder la esencia original del juego”, apuntó.

Lo que menciona Erick Paz es interesante, ya que hablar de remakes abre la posibilidad de que se reinterprete la historia original y se introduzcan cambios significativos, como ya vimos en los remakes de Resident Evil 2 o de Final Fantasy VII. Sin embargo, todo apunta a que el remake de The Last of Us seguirá a pie juntillas la historia y situaciones planteadas en el original, como lo ocurrido con el remake de Shadow of the Colossus.

¿Qué traerá este remake? Aparte de las evidentes mejoras gráficas y de desempeño, PlayStation habla de “una jugabilidad modernizada, controles mejorados y opciones de accesibilidad ampliadas”, lo cual me hace pensar en que se está utilizando de referencia The Last of Us Part II para lo que se implemente en el remake.

¿Pero esto justifica lanzar el remake? El periodista Leonardo Ancajima, de Progamer, lo describe así: “El remake genera sentimientos encontrados. Aunque realmente se ven mejoras, el salto con respecto a la versión remasterizada no amerita una nueva versión de precio completo”.

“Hay mejoras, sí; pero algunas ni las noté a primera vista. Recién en una comparativa me di cuenta. The Last of Us en PlayStation 3 ya se veía bien así nomás. Y el remaster de PlayStation 4, para mí, podía quedarse como la versión definitiva. Si Sony quiere volver a lanzar The Last of Us, bienvenido sea. Igual lo jugaré, pero se siente innecesario”, apuntó, por su lado, Enrique ‘Junior’ Martínez, de Parallax.

La versión de PC y la serie de HBO

He leído a varios señalar que lo importante del anuncio no es el remake en sí, sino el arribo de The Last of Us a PC. Entiendo la importancia de esto, pero ¿era necesario hacer un remake para PC?, ¿no hubiera sido suficiente re-remasterizar el juego y lanzarlo en computadoras?, ¿o es que detrás de toda esta parafernalia está la intención de captar la atención del público de cara al venidero estreno de la serie de The Last of Us?

“Aplaudo la llegada de The Last of Us a PC. Eso sí, me parece que el remake es una forma un poco artificial para seguir en el mapa y promocionar la serie de HBO; y poder trabajar más tiempo en el multijugador standalone”, apuntó Leonardo Ancajima.

Esto último nos recuerda también que The Last of Us Part II aún no recibe su anunciado apartado multijugador, sin mencionar que no se ha editado contenido DLC post-lanzamiento, tal como sí ocurrió con el primer título de la saga.

“Me hubiera gustado ver una nueva historia para The Last of Us Part II. Recordemos que Left Behind, el contenido adicional del primer juego, salió al año de su lanzamiento”, comentó Erick Paz.

“Al menos este remake servirá para que las nuevas generaciones puedan jugar unos de los considerados mejores juegos de la historia, ahora con gráficos actuales. Y a esto sumemos que también nos llega su serie en HBO, por lo que esta franquicia volverá a ser tendencia”, sentenció.

Cierro el post y abro el debate: ¿era necesario sacar un remake de The Last of Us?, ¿o es una manera de volver tendencia el juego para promocionar la serie de televisión?