El listado tiene muchas sorpresas.

Por: Fernando Chuquillanqui Periodista, cinéfilo, coleccionista, gamer. 29 de diciembre del 2020 - 9:12 AM

Ya llega el fin de año (¡por fin!), por lo que toca hacer nuestro acostumbrado repaso de lo mejor y lo peor que nos dejó.

Este 2020, pese a haber sido marcado por la pandemia de la COVID-19, ha sido un año bastante prolífico en la industria de los videojuegos, con múltiples lanzamientos y hasta con el arribo de la nueva generación de consolas.

Lamentablemente, no todo lo que llegó fue positivo, siendo muestra de ello el listado que comparto con ustedes a continuación. Sin más, los dejo con los peores videojuegos y las decepciones del 2020.

Como fanático de la saga Depredador, quise que me guste. Quise. Predator: Hunting Grounds es un título bastante mejorable en distintos apartados, especialmente en el gráfico y técnico, y es limitado en opciones jugables. Es rescatable que la modalidad ‘cuatro contra uno’ puede darnos varias horas de diversión, pero solo si es que conseguimos un grupo de amigos con tiempo y ganas de jugar.

Las expectativas que tenía sobre Fast & Furious Crossroads, por el estudio detrás de su desarrollo (Slightly Mad Studios) y por ser seguidor de la franquicia cinematográfica, chocaron frontalmente con la dura realidad: estamos ante uno de los peores videojuegos del año y tal vez de la generación. No solo tiene gráficos desfasados y problemas técnicos por doquier, sino que su apartado jugable es deficiente, lo que estropea las pocas misiones interesantes de la campaña.

Una de las más grandes decepciones del año. Marvel's Avengers se siente como un Frankenstein mal engranado de varios géneros, con claras inspiraciones en otros títulos, pero sin un sello de identidad que lo haga memorable. La atractiva premisa de su campaña se va diluyendo a las pocas horas ‘gracias’ a su pobre narrativa y a una propuesta jugable plagada de misiones sosas y repetitivas. Hay detalles y guiños que pueden encandilar a los fanáticos de las historietas, pero no más.

Este 2020, Konami se conformó con poco y nos entregó una Season Update que se limitó a actualizar las plantillas del PES del año pasado, prácticamente sin cambios jugables y gráficos. Es una triste despedida de la generación, y -lo peor- en el año en el que la franquicia celebraba su 25 aniversario. Quiero creer que este fue un paso necesario para el resurgimiento de la saga, el próximo año, con su debut en las nuevas consolas y con nuevo motor gráfico. Solo queda esperar.

El pomposo título de la edición de FIFA 21 para Switch contrasta nítidamente con su pobre contenido. EA Sports lanzó para la consola de Nintendo prácticamente el mismo videojuego que el año pasado, pero con plantillas renovadas y licencias actualizadas. Para colmo, la Legacy Edition no incluye el modo VOLTA Football, uno de los ganchos de las versiones de otras plataformas.

No quisiera medir a Dawn of Fear con la misma vara que a otras producciones, teniendo en cuenta que este videojuego fue desarrollado por un pequeño estudio independiente, formado por menos de diez personas. Sin embargo, no podemos tapar el sol con un dedo: es un producto bastante mejorable, con buenas ideas, sí, pero que tropieza tremendamente en su ejecución. Sus falencias a nivel jugable, gráfico y -especialmente- técnico empañan completamente cualquier atisbo de homenaje a clásicos como Resident Evil o Silent Hill, que pese a haber sido estrenados hace más de 20 años tienen un mejor desempeño que Dawn of Fear.

Outbreak: The New Nightmare no solo es un fallido homenaje a los clásicos survival horror de los noventa, sino que por momentos cruza la línea del tributo para ser una copia mal hecha del producto original. Es destacable que casi todo el trabajo haya estado a cargo de una persona, pero eso no es justificación para presentar un producto tan deficiente. Hay casos como Infliction que, sin ser notables, demuestran mucho más compromiso y valores de producción que este The New Nightmare. No lo recomiendo, ni a los más fanáticos de videojuegos de terror.

Saludo que Street Power Football no sea mero juego de fútbol callejero, sino que haya todo un respeto por el género, incluyendo sus distintas modalidades y pruebas. El problema está en que las modalidades del juego -salvo una- son planas, aburridas y poco inspiradas. Esto sin mencionar el deficiente control y sus gráficos con animaciones desfasadas. Si buscas un juego de fútbol con jugabilidad arcade, definitivamente hay mejores alternativas en el catálogo. Tal vez este juego pueda ser una opción para los usuarios de Nintendo Switch que se quedaron sin la modalidad Volta en FIFA 21, pero aún así lo pensaría dos veces.

Skater XL nos muestra que detrás de la parafernalia y espectacularidad del deporte del skate hay rutinas de entrenamiento duras, repetitivas y extenuantes. Leyendas como Tony Hawk no hicieron maniobras como la 900 de la noche a la mañana, y este videojuego nos muestra un pedacito de este ciclo previo. El problema es que estamos ante un videojuego, y no ante un documental. Por ello, Skater XL falla tremendamente como videojuego, ofreciéndonos un producto que se siente incompleto, falto de un norte, sin objetivos, ni progresión, ni puntajes... ni diversión. Esto, sin mencionar su paupérrimo apartado gráfico y técnico, propios de la pasada generación. No lo recomiendo.

El remake de Resident Evil 3 me ha dejado sensaciones encontradas, ya que tiene cosas muy llamativas, como su impecable jugabilidad y su soberbio apartado gráfico y técnico. Además, hay momentos muy intensos cuando estamos huyendo de Nemesis, aunque se sientan ‘guionizados’. Lamentablemente, todo esto contrasta con una campaña de corta duración, la ausencia de modos extra y un multijugador no tan convincente. Además, si hacemos la odiosa comparación con el juego original, notaremos que el remake ha dejado mucho de lado, tanto a nivel argumental como de opciones jugables. No es una decepción completa, pero sí esperaba mucho más esta entrega.

Cyberpunk 2077 no es un mal videojuego. Sin embargo, llegó al mercado pésimamente optimizado, especialmente en sus versiones para consolas de pasada generación, al punto de ser considerado “injugable” por muchos usuarios. Esto decantó en quejas tan airadas, que compañías como PlayStation y Microsoft comenzaron a aceptar reembolsos por parte de jugadores disconformes. Todo esto manchó el lanzamiento de uno de los videojuegos más esperados de la pasada generación que -reitero-, sin ser un mal producto, quedó muy lejos de las expectativas en torno a él.

¿Estás de acuerdo con los videojuegos de este listado?, ¿faltó uno?, ¿cuál es tu listado de peores videojuegos y decepciones del 2020?