The First Samurai resultó un cierre correcto de la subtrama iniciada con el primer DLC de Nioh 2. | Fuente: Team Ninja

Por: Fernando Chuquillanqui Periodista, cinéfilo, coleccionista, gamer. 19 de enero del 2021 - 10:37 AM

A fines del 2020 se estrenó The First Samurai, el tercer y último DLC del notable Nioh 2, título que no tuve reparos en ubicar entre lo mejor que jugué durante el año que pasó.

La tercera expansión cierra la subtrama iniciada con el primer DLC, The Tengu's Disciple, uniendo algunos cabos sueltos y dejando espacio para algunas sorpresas a nivel argumental.

No voy a dar detalles sobre los personajes que aparecen o lo que ocurre, para no malograr la experiencia a los que aún no juegan; pero puedo señalar que son acontecimientos que sorprenderán gratamente a quienes han terminado toda la campaña de Nioh 2, así como los anteriores DLC.

El problema con The First Samurai es que su contenido es bastante discreto, aún si lo comparamos con los anteriores DLC, que no se caracterizaban precisamente por darnos muchas horas de juego.

The First Samurai apenas tiene dos misiones principales (extensas, sí), con solo un nuevo boss (el otro es un viejo conocido de Nioh 2). Hay nuevos y variados enemigos Yōkai, pero en contraparte nos quedamos sin una nueva arma para utilizar en campaña. Las misiones secundarias, lamentablemente, se limitan a reciclar escenarios ya visitados. Además, son misiones poco inspiradas, limitadas a derrotar varios bosses.

Acá me permito recomendar no comprar ninguno de los DLC de Nioh 2 por separado. Son parte de un todo que independientemente quedan lejos de ser satisfactorios. Así que, si estás interesado en las expansiones, ve directamente por el Pase de Temporada.

En conclusión, las tres expansiones de Nioh 2 sirven para contentar al fan hardcore de la saga, que quiere “más de lo mismo”, pero con la misma calidad y con el desafío vivido en el juego base. Ni más, ni menos.

Nioh en pausa

Fumihiko Yasuda, director del Team Ninja, señaló en una entrevista con la revista japonesa Famitsu que la saga Nioh entrará este 2021 en “un punto de descanso”, tras siete años de haber sido la prioridad del estudio.

Esto significa, lamentablemente, que no tendremos novedades de la franquicia en un buen tiempo (varios años, estimo), ya que el estudio nipón se enfocará en otros proyectos.

Esto es algo que particularmente me apena, ya que desde la salida del primer Nioh (2017) me hice fan de la saga, acaso uno de los mejores exponentes del género ‘darksouliano’, si cabe la expresión.

Sé que Nioh ha tenido apenas dos lanzamientos, pero ambos títulos fueron bastante recomendables, con una ambientación soberbia, un apartado artístico hermoso y, cómo no, un reto extenuante en cada misión.

Nioh (y su secuela) es de esos pocos títulos que te obliga a mejorar como jugador para superar un nivel o a un boss en particular. Son pocos los videojuegos que te dejan esa sensación, y por ello valoro y recomiendo siempre apostar por Nioh, si aún no lo juegan.

Para beneplácito de los fanáticos, aún queda pendiente un lanzamiento de Nioh en el futuro cercano. Se trata de The Nioh Collection, que trae las versiones remasterizadas de ambos títulos y sus respectivos DLC, en exclusiva para PlayStation 5. Si no han jugado aún la saga, no duden en comprar esta colección. No se arrepentirán.