El 2020, pese a la pandemia, se estrenaron muchos videojuegos geniales.

Por: Fernando Chuquillanqui Periodista, cinéfilo, coleccionista, gamer. 31 de diciembre del 2020 - 8:53 AM

Como ya mencioné en mi post de los peores videojuegos y las decepciones del 2020, este año -pese a la pandemia- ha sido harto prolífico para nuestro hobby favorito, con muchos lanzamientos mes a mes.

Si bien no todos los estrenos han colmado las expectativas de la prensa y el público, hay muy buenos representantes en este 2020, videojuegos que bien podrían aspirar a GOTY de la generación que acaba de terminar.

Sin más preámbulo, acá les dejo mi listado particular con los mejores videojuegos que jugué en este 2020. Hago la aclaración de que, si algún título no está en la lista, es probable que no lo haya jugado o simplemente no me llegó a gustar en demasía.

Black Ops Cold War es un Call of Duty en toda línea. Entretenido, adrenalínico, explosivo. La campaña, pese a ser cortísima, es satisfactoria y rejugable; mientras que los apartados multijugador siguen siendo tan entretenidos como antaño. El gran ‘pero’ es el retorno a la jugabilidad del pasado, borrando de un plumazo los grandes cambios que se incluyeron en Modern Warfare (2019). ¿Es una opción recomendable? Si no te gustaron los cambios hechos el año pasado, esta es la perfecta oportunidad para volver a la saga.

La propuesta jugable de Star Wars: Squadrons es satisfactoria, recreando muy bien los combates aéreos que vimos en el cine. Pese a tener una campaña floja a nivel argumental, creo que las distintas misiones que nos plantean son acertadas y entretenidas. Esto se suma a una oferta online que, a pesar de ser limitada (apenas dos modalidades), termina siendo bastante divertida y rejugable. Esto habla a las claras de que estamos ante un título con mucho potencial, pero que -creo- quedó a medio camino de explotar.

Subjetividad pura en esta elección. Samurai Shodown NeoGeo Collection es un magnífico recopilatorio, que no solo incluye los viejos clásicos de la saga, sino que trae características y extras que los jugadores sabrán apreciar. Es una compra muy recomendada para los fans de ‘Samsho’, pero también para quienes estén interesados en introducirse en el universo creado por SNK. Espero que este sea el primer paso para que la compañía nipona se anime a traer de vuelta a otros clásicos de la saga, como Samurai Shodown 64 y su secuela, Warriors Rage; así como la joya Shinsetsu Samurai Spirits Bushidō Retsuden, más conocido como Samurai Shodown RPG. Soñar no cuesta nada.

Fall Guys: Ultimate Knockout me sorprendió gratísimamente. Pensé que lo probaría un par de horas y, luego, lo dejaría abandonado; pero no pude dejar de jugarlo por varias semanas. Fall Guys es el videojuego en estado puro: diversión y entretenimiento, nada más. Fall Guys no es un producto redondo y -creo yo- tiene margen de mejora, pero la propuesta de Mediatonic revalora el género del battle royale y nos mostró que no se necesita ser un imitador más -ya varios están fracasando por insistir en la misma fórmula- para imponerse en este ya saturado rubro.

Maneater es tan bizarro como divertido. Es un título que no busca ser tomado en serio, que te suelta en el agua y te da la libertad de tomar las riendas de tu propia historia. Me gusta su propuesta humorística, sus referencias a la cultura popular y los precisos comentarios del narrador. Sin embargo, la frescura del arranque se va perdiendo poco a poco hasta darnos cuenta de que se reciclan las misiones descaradamente. Tripwire Interactive tiene entre manos una propuesta harto rompedora, pero inacabada. Estoy seguro de que con más tiempo en el horno hubiésemos estado hablando de un imprescindible en el catálogo.

Cyberpunk 2077 es una propuesta harto interesante, con una historia notable y una ambientación sobresaliente. Destaco que CD Projekt Red revalorice el desarrollo de arcos argumentales secundarios, que permiten desbloquear los distintos finales. Lamentablemente, su tumultuoso lanzamiento, con los problemas técnicos en prácticamente todas sus versiones (con especial énfasis en PlayStation 4 y Xbox One), provocó que se hable poco del juego en sí. Y, como dije en mi análisis, apartando los glitches y bugs, hay un videojuego que podría llegar a recomendar. No ahora, claro, pero sí lo tendría en mente para más adelante.

Nioh 2 incluye algunas novedades jugables, pero la propuesta -en líneas generales- termina siendo bastante continuista. Esto, sin embargo, no es del todo malo, ya que el primer Nioh fue (y es) un gran título, con una personalidad propia y con bastante para dar a los usuarios. Team Ninja pasó el examen con nota aprobatoria, pero queda con la deuda pendiente de renovar completamente la saga de cara a una tercera entrega. ¿Recomiendo Nioh 2? Sí, pero no sin antes haber jugado el primero. De lo contrario, temo que te puedes perder gran parte de la experiencia.

No diré que Crash Bandicoot 4: It's About Time ha tocado el cielo y el infierno, pero sí creo que sufre de ciertas irregularidades. Tiene niveles simplemente geniales, por los que no tendría reparos en ponerlo como candidato a GOTY. Lo malo es que también hay misiones deslucidas, que -sin ser mediocres- desentonan frente a las antes mencionadas. Lo mismo pasa con el nivel de dificultad, medido por momentos, extenuante en otros. Esto no quita que It's About Time sea una excelente secuela, digna receptora de la posta del legado de la saga. Estamos ante uno de los mejores plataformas de la temporada y no tengo reparos en recomendarlo.

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 es un homenaje a toda una generación que hizo grande al deporte del skate; pero también es una suerte de pase de posta a una nueva camada de patinadores que tiene la responsabilidad de mantener este legado. No tengo reparos en decir que esta es una de las mejores remasterizaciones/remakes que he probado en años, por lo que su compra es 100 % recomendada. No solo respeta el producto original, sino que incluye nutridos y varios agregados que engrandecen aún más la fórmula. Espero, eso sí, que Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 sea la primera piedra del renacimiento de la saga y que podamos ver en un futuro cercano una real secuela, tal como está ocurriendo con Crash Bandicoot.

The Last of Us Part II es un videojuego muy bueno, magistral por momentos (¡los tiroteos y enfrentamientos contra los clickers!). La historia, cruda y violenta, no dejará indiferente a nadie; y, como mencioné en el análisis, Naughty Dog da cátedra en lo referente a construcción de personajes. The Last of Us Part II es una reivindicación más de los videojuegos single-player. ¿Supera al primer The Last of Us? En muchos aspectos, sí, pero mucho de lo conseguido en esta entrega basa su éxito en el original, así que dejo este debate abierto para el futuro.

Insomniac Games vuelve a lucirse con un auténtico juegazo del Hombre Araña, con una buena historia, gráficos notables y una jugabilidad magistral. Miles Morales está muy bien optimizado para PlayStation 4 (algo que saludo en plena polémica por los problemas que está teniendo Cyberpunk 2077), pero definitivamente la versión de PlayStation 5 es la que destaca con luz propia, mostrándonos lo que son capaces de hacer los desarrolladores en la nueva generación. Pese a ello, es un producto que recomiendo con reparos, ya que -lamentablemente- su contenido apenas nos garantiza diversión para un fin de semana.

La saga Assassin's Creed cambió -para bien- con Origins, tras lo cual Odyssey elevó el listón en todos los sentidos. Valhalla viene a ser el refinamiento de la fórmula en varios aspectos, algo que saludo. El problema, lamentablemente, es que quienes hemos jugado los títulos recientes nos encontramos con un Valhalla poco novedoso, sin la frescura de Origins o la sorpresa que significó la magnitud de Odyssey. Que no se me malinterprete: Valhalla es un gran videojuego, con un trabajo monumental detrás; pero creo que hubo poca osadía al momento de implementar cambios en la propuesta. Assassin's Creed ya necesita una nueva revolución que vuelva a generar hype por la franquicia. Valhalla no la es.

Los remakes no necesariamente deben seguir a pie juntillas la historia del juego original, aunque -en mi opinión- es indispensable que las decisiones que se tomen sean coherentes y consecuentes, tanto a nivel narrativo como argumental. Con esto presente, creo que el remake de Final Fantasy VII ha sabido sortear satisfactoriamente los cambios y va por buen camino, habiendo dejado cimientos sólidos para la secuela. Con pocas falencias, el remake ha sido una experiencia harto positiva, entretenida y emocionante, respetuosa del legado de Final Fantasy VII. Lo recomiendo, pero no sin antes haber jugado el original.

Ghost of Tsushima muestra la madurez narrativa a la que ha llegado Sucker Punch, con una historia soberbia, muy bien contada y un desarrollo de personajes notable. Si el análisis solo se basara en la historia, le daría el GOTY. El problema es que hay otros apartados importantes en los que Ghost of Tsushima no destaca tanto, como en el planteamiento de sus misiones o en el poco reto que significa afrontar la campaña. Pese a ello, Ghost of Tsushima es un paso adelante para Sucker Punch, que ha sabido desprenderse de la mochila de inFAMOUS (y también la de Sly Cooper), para mostrarnos de que es capaz de destacar con otro tipo de producciones.

DOOM Eternal ha logrado superar, y con creces, lo ofrecido en el 2016. Estamos ante un shooter frenético, salvaje, emocionante, y con una de las bandas sonoras más poderosas de la industria. A nivel visual, es un festín jugable, cargado de animaciones y efectos, todo con una tasa de frames sólida. DOOM Eternal es una experiencia que todo amante de los shooters -y de los videojuegos en general- debe probar. Eso sí, como ya adelanté en el análisis, recomiendo encarecidamente pasar antes el DOOM del 2016, que también es un juegazo. DOOM Eternal es, sin duda, el mejor FPS de la generación.

-Juegos que no jugué y que podrían estar en este listado:

Lamentablemente, el año me quedó corto para jugar todos los estrenos del 2020. Y sé que el listado está obviando algunos títulos que bien podrían estar, incluso, en el top 5. Acá les comparto algunos que me quedan como deudas pendientes para más adelante: Animal Crossing: New Horizons, Paper Mario: The Origami King, Hades, Genshin Impact, Among Us, Iron Man VR y Half-Life: Alyx.

¿Cuál es tu videojuego favorito del 2020?, ¿estás de acuerdo con mi listado?