CLUB FCC te lleva a la final de la Copa Libertadores 2025: serán 15 los afortunados de una experiencia única

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Estadio Monumental de Lima fue elegido como sede de la gran final de la Copa Libertadores 2025, la cual está programada para el 29 de noviembre. En ese marco, el Club FCC premiará a 15 afortunados con una experiencia única desde el palco exclusivo de RPP. ¿Cómo participar? Te lo contamos a continuación.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Si quieres vivir una experiencia increíble y estar en la final de la Copa Libertadores, el Club FCC te brinda esta increíble oportunidad. Serán 15 los ganadores de este paquete, con una entrada individual en el palco exclusivo de RPP y una vivencia inigualable.

¿Cómo participar?

Entrarán a la premiación solo los suscriptores que tengan su plan ACTIVO y/o renovaciones (revisar términos y condiciones en ClubFCC.com)

Cabe recordar que Conmebol anunció recientemente que el Estadio Monumental fue seleccionado como sede de la Copa Libertadores 2025, por lo cual dicho coloso albergará el partido definitorio del título por segunda vez en su historia (la primera vez fue en el 2019 con el Flamengo vs River)