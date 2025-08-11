¡Oficial! La final de la Copa Libertadores 2025 se jugará en el Estadio Monumental

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A través de sus redes sociales, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó este lunes que el estadio Monumental, casa de Universitario de Deportes, será sede de la final única de la Copa Libertadores 2025.

"La final de la CONMEBOL Libertadores 2025 se jugará en el estadio Monumental de Lima", dice la publicación del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

Además, se destaca que el coloso ubicado en Ate (Lima), albergará este importante partido el sábado 29 de noviembre.

De esta manera, Lima será por segunda vez sede de la final única de la Copa Libertadores, tal como sucedió en el partido entre River Plate y Flamengo en 2019, desarrollado en esa oportunidad en el Monumental.

El Estadio Nacional también fue opción

La delegación técnica de Conmebol visitó en mayo el Estadio Nacional evaluando su posible elección para la final de Copa Libertadores 2025. Sin embargo, finalmente se decidió por designar nuevamente el coloso de la 'U'.

¡La final de la CONMEBOL @Libertadores 2025 se jugará en el estadio Monumental de Lima! 🇵🇪



¡Será el sábado 29/11 por la #GloriaEterna! pic.twitter.com/dPCxw321N4 — Alejandro Domínguez (@agdws) August 11, 2025

Estadio Monumental ya albergó la final de Copa Libertadores

Lima ya sabe lo que es albergar grandes eventos deportivos, ya que en 2019 la Conmebol decidió que la final única de la Copa Libertadores entre River Plate y Flamengo se dispute en el estadio Monumental.

En ese entonces, Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, explicó que Lima apareció como la única sede “con consenso” por parte del 'Fla' y River Plate, que llegaba como el vigente campeón.

En el coloso crema, repleto de hinchas argentinos y brasileños, se jugó un partidazo el 23 de noviembre del 2019 que dejó como campeón a Flamengo que ganó 2-1 tras una remontada con los goles de Gabriel Barbosa, también conocido como Gabigol.