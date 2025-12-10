¡38 climas en el Perú! Conoce la clave para cuidar tu piel todo el año, estés donde estés

Una misma región puede atravesar varios tipos de clima en un solo año. Esa variación también impacta en tu piel, que necesita protección diaria para mantenerse sana. Te contamos cómo cuidarla, en esta nota.

¿Sabías que el Perú no tiene un solo clima? ¡Tiene 38! De acuerdo con la clasificación del SENAMHI y el Ministerio del Ambiente, esa diversidad está presente en todo el territorio: por ejemplo, Lima reúne 12 tipos de clima, Cusco tiene 16, Piura concentra 11 y Ucayali presenta 4.

Y aunque no vivimos todos estos climas a la vez, sí estamos expuestos a cambios constantes de radiación, humedad, frío o calor. Esa variabilidad impacta directamente en la piel y exige una rutina de cuidado que funcione todos los días.

Radiación ultravioleta: un riesgo todo el año

Aunque la mayoría asocia el daño solar al verano, EsSalud advierte que la radiación UV afecta la piel también en invierno, porque los días nublados o fríos generan una falsa sensación de seguridad que incrementa el riesgo de quemaduras, manchas y envejecimiento prematuro.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) coincide en este punto: el daño provocado por la radiación UV es en gran parte prevenible si se limita la exposición en horas de máxima intensidad, se usa ropa que cubra la piel, sombreros y gafas UV.



El protector solar: tu aliado en cualquier temporada

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el protector solar debe usarse todo el año, independientemente del clima o la apariencia del cielo. Las recomendaciones incluyen:

Elegir un producto de amplio espectro , que proteja contra rayos UVA y UVB.

, que proteja contra rayos UVA y UVB. Preferir un SPF de 30 o más .

. Aplicarlo 20 a 30 minutos antes de salir .

. Reaplicar cada dos horas, especialmente si la persona suda, nada o se seca con una toalla.

La OMS advierte, además, que muchas personas aplican menos cantidad de la necesaria. Para un adulto, se requieren aproximadamente 35 ml por aplicación para lograr la protección indicada en la etiqueta.

Niños: la población más vulnerable a la radiación UV

La OMS destaca que los niños son especialmente sensibles a los efectos de la radiación. Las recomendaciones incluyen:

Evitar la exposición directa en bebés menores de 12 meses.

Usar protector solar de alto espectro a partir de la edad indicada por especialistas.

Reforzar el uso de ropa protectora, sombreros y sombra en exteriores.

Reaplicar el protector con mayor frecuencia en zonas expuestas como rostro, cuello, hombros y empeines.

