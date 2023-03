El líder de la banda peruana Leuzemia destacó la importancia de las iniciativas para hablar del acoso escolar. | Fuente: RPP

La canción ‘Al colegio no voy más’, de la legendaria banda peruana de rock Leuzemia, resalta por ser uno de los temas más populares de la escena musical del país. Ahora, esta pegajosa melodía ha calado en una nueva generación de estudiantes, quienes aprovecharon su éxito para sensibilizar sobre uno de los grandes problemas que enfrentan las infancias peruanas: el acoso escolar.

Hace algunas semanas, dos escolares sorprendieron a los visitantes de un popular centro comercial al interpretar la canción, pero con una letra modificada que abordaba el tema del bullying, un problema que se ha hecho mucho más evidente con el regreso a las clases presenciales tras el confinamiento por la pandemia.

El video de la actuación llegó hasta el exintegrante de Leuzemia, Daniel F, quien se mostró gratamente sorprendido y elogió la motivación detrás de la nueva versión del tema: "Están dándole un nuevo tratamiento que tiene que ver con el acoso, el bullying y el hostigamiento y eso me parece una idea genial", comentó.

Mira la reacción completa aquí:

Que los niños nunca digan ‘Al colegio no voy más’: Jockey Plaza lanza campaña contra el bullying

Esta nueva versión de la canción es parte de la campaña ‘Al colegio no voy más’ de Jockey Plaza, centro comercial que promueve la prevención y la atención del bullying en el país desde el 2019. A través de esta estrategia publicitaria que ha sorprendido a la ciudadanía, busca generar conciencia en los padres de familia, profesores y alumnos para juntos erradicar este problema de las aulas y hacer estos espacios mucho más seguros para todos.

Mira el video completo aquí:

¿Por qué algunos niños dicen ‘Al colegio no voy más’?

El bullying es un problema que afecta a muchos estudiantes en el Perú. Para hacernos una idea, en el año 2022, se reportaron casi 2500 casos de bullying en escuelas públicas y privadas en todo el país, según el portal SíSeve del Ministerio de Educación. Esto significó un crecimiento de más del 90% con respecto al 2020-21 cuando los niños se encontraban en clases virtuales. No obstante, se estima que muchos casos no son reportados debido al miedo o la vergüenza que sienten las víctimas.

Asimismo, el Ministerio de Educación indica que el acoso escolar puede ser un factor determinante para la deserción escolar, afectando la calidad educativa y limitando las oportunidades de los jóvenes peruanos. Esto se debe a que el bullying puede afectar a la salud mental de los estudiantes, generando sentimientos de ansiedad, estrés y depresión.

Frente a este problema, 'Que los niños nunca digan: Al colegio no voy más' visibiliza la importancia de la intervención de los padres para que los niños y adolescentes tengan un regreso seguro a clases. De esta manera, la campaña se dirige a los adultos y busca promover el mensaje de que si sus hijos no quieren ir al colegio, no es necesariamente por flojera, sino que podría ser porque son víctimas de bullying.

¿Qué hacer si conoces un caso de bullying?

Si descubres que tu hijo es víctima o testigo de cualquier tipo de bullying, crea un espacio de confianza para entender mejor el caso y brindarle el apoyo necesario. Recuerda que, en algunos casos, puede ser necesario considerar la atención de profesionales de la salud mental.

Además, es importante que lo comuniques oficialmente al colegio y reportes el caso de manera gratuita y confidencial ingresando a www.siseve.pe.