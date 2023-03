Alemania vs Perú: Análisis, datos y cuotas para el regreso de la selección peruana

El duelo está pactado para este sábado 25 de marzo desde las 2:45 p. m. (hora peruana). | Fuente: Twitter de la Selección Peruana (@SeleccionPeru)

Se viene el primer contacto de la blanquirroja con sus hinchas en este 2023 y el rival será nada menos que Alemania. El duelo está pactado para este sábado 25 de marzo desde las 2:45 p. m. (hora peruana) en las instalaciones del Mewa Arena, en Mainz, Alemania.

El cuadro teutón, que se despidió de Qatar en fase de grupos, buscará lavarse la cara ante la selección peruana. El técnico Hansi Flick recibió el apoyo dirigencial para seguir al mando de la selección alemana, pero con dos firmes propósitos: la Eurocopa del próximo año y el Mundial del 2026.

Perú, por su parte, quiere mantener la racha de tres triunfos consecutivos (4-1 vs El Salvador; 1-0 vs Paraguay y 1-0 vs Bolivia) y afianzar la idea del nuevo estratega. Con marcadas ausencias como las de Alexander Callens, Christian Cueva y el propio Paolo Guerrero, la blanquirroja apostará por un nuevo sistema de juego: tres al fondo sería la gran novedad de Juan Reynoso.

Alemania vs Perú en la historia

Este será el tercer enfrentamiento entre las selecciones de Perú y Alemania en la historia. Los dos anteriores fueron victoria de los europeos, aunque un dato a tener en cuenta para apostar es que Perú marcó un gol en ambos duelos. Las cuotas de Apuesta Total* pagan 1.83 si ambas selecciones anotan, 1.50 a que habrán más de 2.5 goles en el partido y 2.25 en caso de haber más de 3.5 goles.

La primera vez que Perú enfrentó a Alemania fue en el mundial de México 70’ y gracias a un hat trick de Gerd Muller, los teutones vencieron por 3 goles a 1; el gol peruano lo hizo Teófilo “el Nene” Cubillas. El segundo compromiso entre ambos fue en el 2018, luego del mundial de Rusia, en un amistoso que ganaron los europeos por 2 goles a 1. En este encuentro Luis Advíncula anotó para la blanquirroja.

¿Cómo llegan Perú y Alemania?

De los últimos 10 partidos que disputó Alemania apenas pudo ganar en tres ocasiones, cinco fueron empate y dos derrotas, siendo la más dolorosa de sus caídas aquella ante Japón por 2-1 en el último mundial.

En el caso de Perú, en la era Reynoso ha disputado 4 partidos: 3 fueron triunfos y solo perdimos en el estreno ante México. En cuanto a goles, la bicolor ha anotado 6 y ha recibido apenas 2.

Sobre el plantel, Juan Reynoso ha utilizado a 35 jugadores hasta el momento, siendo Callens y López los que más minutos sumaron con 270 cada uno.

¿Cómo le ha ido a Perú ante selecciones europeas?

De los últimos 8 enfrentamientos de Perú ante seleccionados europeas, ha ganado 3, empatado 1 y perdido 4. El triunfo más recordado fue en un amistoso ante Croacia previo al mundial de Rusia, cuando la bicolor ganó por 2-0 al equipo de Modrić y compañía, que luego terminó siendo subcampeón del mundo.

El segundo amistoso será ante Marruecos

El segundo amistoso de Perú será el martes 28 de marzo en Madrid ante Marruecos, equipo que ocupó el cuarto puesto en el mundial de Qatar. A los marroquíes los hemos enfrentado solo una vez en el mundial del 70’ y el resultado fue de 3-0 a favor con goles de Roberto Chale y doblete de Cubillas.

