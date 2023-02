¡Atención motociclistas!: ¿Cómo reconocer un casco de moto certificado?

El uso de un casco seguro reduce en 40 % el riesgo de morir, según la Organización Mundial de la Salud. | Fuente: Copyright (c) 2018 Somnuek saelim/Shutterstock. No use without permission.

Si manejas moto para movilizarte por la ciudad, seguro que siempre llevas contigo estas cuatro cosas: licencia de conducir, SOAT, tarjeta de propiedad y casco. Este último es fundamental para cuidar tu vida ante posibles accidentes, pero… ¿sabes cómo reconocer un casco seguro y certificado?

Antes que nada, debes saber que los accidentes en moto son más comunes de lo que pensamos: solo en el 2021, la Policía Nacional del Perú (PNP) registró más de 12 mil siniestros con participación de motocicletas, de los cuales 584 fueron fatales. Se trata del segundo tipo de vehículo con más accidentes luego de los autos. De hecho, la estadística subraya que, en el país, cada 12 horas muere una persona en un accidente donde se involucra una moto.

Un casco certificado puede salvarte la vida

¿Por qué se insiste en el uso del casco para motociclistas? Los estudios confirman que puede salvar vidas: según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el uso de un casco seguro reduce en 40 % el riesgo de morir y en 70 % el riesgo de sufrir lesiones graves.

Sumado a esto, la Organización Panamericana de la Salud ya ha informado que el 85 % de las muertes en accidentes de moto son por lesiones cerebrales o cervicales, gran parte de ellas por no haber utilizado el casco. Por estas razones, es imprescindible no solo contar con uno, sino, sobre todo, saber elegir uno de calidad y certificado que cumpla con todas las medidas de seguridad.

Las certificaciones de casco de moto más conocidas son la estadounidense y la europea. | Fuente: Touring y FIA

Características de un casco de moto certificado

El casco certificado impide el contacto directo del cráneo con cualquier tipo de objeto. Así, su función se basa en distribuir la fuerza del impacto, evitando que el golpe se concentre en un punto determinado de la cabeza.

En el Perú, según el Decreto Legislativo 1216, se exige el uso del casco protector de forma obligatoria. Sin embargo, no se detalla que debe ser certificado o si debe cumplir algunas características mínimas. Por eso, si manejas moto o estás a punto de comprar un casco, aquí te contamos cómo reconocer uno seguro y certificado.

Estas son las características para reconocer un casco con certificación estadounidense (DOT):

- La etiqueta debe estar en la parte posterior del casco y debe ser parte de la pintura, no un adhesivo que se pueda remover.

- En la etiqueta se encuentran la marca y referencia del casco, así como las palabras DOT, FMVSS 218 y CERTIFIED.

El casco con certificación estadounidense (DOT) tiene la etiqueta en la parte posterior del casco como parte de la pintura. | Fuente: Touring y FIA

En el caso de un casco con certificación europea, la principal característica es que la etiqueta debe estar cosida a la correa con un código de número. En esta imagen te lo explicamos:

El casco con certificación europea tiene la etiqueta cosida a la correa con un código de número. | Fuente: Touring y FIA

¿Cómo saber si un casco de moto es seguro?

Como característica general, los cascos seguros deben proporcionar confort, funcionalidad, ajuste perfecto, cierre fácil y seguro, visera resistente a rayones, ventilación, aerodinámica y un peso adecuado.

Los casos demasiado livianos no son recomendables, pues están hechos con materiales frágiles. A la vez, tampoco pueden ser demasiado pesados, ya que solo de portarlos podrían lesionar las cervicales del usuario.

Ojo con este dato: los cascos con abolladuras o golpes ya no sirven ni te protegen. No importa si tuvo días de ser comprado, si tiene un impacto, ya no sirve más.

El casco es para el motociclista como el cinturón de seguridad para un ocupante de automóvil: es un salvavidas que se debe utilizar siempre. Ya sabes, si manejas, lo mejor es utilizar un casco seguro y certificado que te proteja adecuadamente en caso de accidente. Casco 40 es una campaña del Touring y FIA.