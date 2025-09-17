Últimas Noticias
¿Cuáles son los beneficios de un préstamo estando en Infocorp para los deudores morosos?

Si no encuentras alternativas de financiamiento en los bancos, Prestamype te trae la solución.
Si no encuentras alternativas de financiamiento en los bancos, Prestamype te trae la solución. | Fuente: Prestamype
B-Content

por B-Content

·

Que tu historial no te detenga. Ya puedes solicitar un préstamo incluso con mal reporte en las centrales de riesgo. Accede a montos altos, evaluación flexible y cuotas a tu medida con el préstamo estando en Infocorp de Prestamype.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

¿Estás reportado como deudor moroso y necesitas un préstamo? Si  la banca tradicional como los bancos o cajas ya te han rechazado por aparecer en centrales de riesgo, ahora tienes una nueva oportunidad de acceder a ese dinero que necesitas: Prestamype te ofrece el préstamo estando en Infocorp, un tipo de financiamiento con montos desde S/15 mil, desembolso rápido y evaluación de riesgo flexible que no te descarta por estar reportado o por no tener historial crediticio.

Ya sea que necesites capital para ordenar tus deudas, iniciar un emprendimiento o incluso atender una urgencia, Prestamype te brinda una solución real sin importar si has sido excluido por el sistema financiero tradicional. Para esta reconocida Fintech peruana una calificación negativa no debería cerrar las puertas al progreso, por eso presenta esta alternativa con la que puedes obtener hasta S/2 millones de forma segura y con procesos sencillos.

Beneficios del préstamo estando en Infocorp

Para Prestamype estar reportado en centrales de riesgo o no contar con historial crediticio ya no te impide avanzar. En ese sentido, te ofrece condiciones justas y acordes a tu capacidad de pago para que puedas cumplir con tus obligaciones y cuotas fijas mensuales en la fecha pactada. Con el préstamo estando en Infocorp puedes acceder a estos grandes beneficios:

  • Montos altos: desde S/15 mil hasta S/2 millones.
  • Tasa de interés mensual desde 1.19 %
  • Plazos de 1 hasta 6 años que puedes renovar en el futuro, previa evaluación.
  • Evaluación de riesgo flexible que no te descarta por estar en Infocorp o por no tener historial crediticio.
  • Desembolso rápido: 15 días en promedio.
  • Cronogramas a medida: Puedes elegir cómo deseas amortizar el capital durante el periodo del préstamo.
  • Trayectoria: Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).

¡Que nada te detenga! Haz realidad esos planes pendientes sin importar si estás reportado en Infocorp. Solicita hoy mismo tu préstamo AQUÍ.

Requisitos para acceder al préstamo

Para precalificar a un préstamo, debes cumplir con estos requisitos básicos:

  • Contar con un inmueble como una casa, departamento, oficina o local comercial para dejar en garantía.
  • Dicho inmueble debe estar inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).
  • Además, debe estar ubicado en la zona metropolitana de Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco.
  • También debe estar libre de problemas legales (multas, gravámenes o afectaciones) en la Municipalidad o en los Registros Públicos.

Si cumples con estos puntos básicos, esta es tu oportunidad de conseguir un préstamo estando en Infocorp y acceder a montos desde S/15 mil para lo que necesites. Precalifica de forma rápida, segura y online en la web de Prestamype AQUÍ.

Prestamype préstamos garantía hipotecaria Infocorp préstamos estando en Infocorp financiamiento

