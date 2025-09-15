¿Cuánto ganarías si inviertes los S/100 soles de las ‘chelas’ en factoring?

Los llamados “gastos hormiga” pueden convertirse en un dolor de cabeza. Empieza a invertir ese dinero en factoring y hazlo crecer de forma segura, a corto plazo y con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI.

¿Estás pensando en salir esta semana a tomar unas cervezas con amigos? Disfrutar de los pequeños placeres de la vida no está mal, el problema aparece cuando se trata de gastos recurrentes que parecen insignificantes, pero que se acumulan rápidamente. Ya sean las cervecitas de los fines de semana, el café diario, algún antojo o las pequeñas compras impulsivas, estos “gastos hormiga” pueden convertirse en una pesadilla financiera a fin de mes.

¿Has pensado qué pasaría si en lugar de gastar ese dinero en consumos momentáneos, decides invertirlo en una buena opción? Lo primero es que, en vez de pérdidas, tendrías ganancias y podrías ahorrar para objetivos más grandes como algún viaje, estudiar o hasta comprar un auto. Antes de evaporar tu dinero en un brindis, lo mejor es invertirlo en factoring. Así podrás seguir dándote esos gustitos, pero con la tranquilidad de tener un respaldo económico.

¿Qué es la inversión en factoring?

Esta opción de inversión a corto plazo te permite rentabilizar tu dinero invirtiendo pocas cantidades: puedes empezar con tan solo S/100 y con la tranquilidad de tener un título valor registrado en CAVALI. Así, antes de quedarte en cero por gastar ese dinero en cervezas, podrías incrementarlo con una rentabilidad de hasta 22% anual.

¿Cómo funciona el factoring? El factoring consiste en el adelanto de facturas por parte de empresas que venden a crédito, así pueden obtener ese dinero al instante y no tienen que esperar 30, 60 o 90 días para que sus clientes les paguen. Dicho adelanto proviene de personas como tú que invierten adquiriendo una parte o el total de dichas facturas a cambio de recibir un retorno.

Es importante mencionar que el cliente de la empresa que solicita el servicio de factoring es el encargado de pagar la factura más los intereses respectivos a los inversionistas. En otras palabras, recibirás los pagos de medianas y grandes empresas peruanas de distintos sectores económicos como Jockey Plaza, Engie, Los Portales, Cencosud, Honda, entre otros.

Beneficios de invertir en factoring

¿Listo para invertir el dinero de las “chelas” y hacerlo crecer? El factoring es una gran opción si buscas invertir a corto plazo y con una rentabilidad atractiva. Estos son los principales beneficios de invertir en factoring con Prestamype:

Poco capital de inversión : Se puede comenzar a invertir en factoring con tan solo $25 o S/100.

: Se puede comenzar a invertir en factoring con tan solo $25 o S/100. Rentabilidad atractiva : Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad de hasta 22% anual.

: Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad de hasta 22% anual. Plazos de pago : Los plazos de pago invirtiendo en factoring con Prestamype van desde los 15 hasta los 180 días.

: Los plazos de pago invirtiendo en factoring con Prestamype van desde los 15 hasta los 180 días. Diversificación : Al invertir en factoring podrás rentabilizar tu dinero en empresas reconocidas del Perú de distintos sectores económicos, así podrás reducir el riesgo de tu portafolio.

: Al invertir en factoring podrás rentabilizar tu dinero en empresas reconocidas del Perú de distintos sectores económicos, así podrás reducir el riesgo de tu portafolio. Riesgo : Este tipo de inversión cuenta con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI.

: Este tipo de inversión cuenta con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI. Trayectoria: Prestamype es una empresa participante de CAVALI (Registro Central de Valores y Liquidaciones) e inscrita en el “Registro de empresas de factoring no comprendidas en el ámbito de la Ley General” (Oficio SBS N°19585-2020).

Además de seguridad, Prestamype te brinda confianza y procesos sencillos de seguir. Con más de 8 años de operaciones en el mercado, es una de las Fintech más grandes del país. Hasta el momento, cuenta con más de 8 000 inversionistas activos que han invertido más de S/1 600 millones y ha generado ganancias superiores a los S/210 millones. ¿Listo para invertir esos S/100 soles? Regístrate en la web AQUÍ y descubre cuánto ganarías.

Regístrate gratis y empieza a generar nuevos ingresos

¿Sigues pensando en gastar ese dinero en cerveza? Haz una movida inteligente y rentabiliza esos S/100 invirtiendo en factoring, una alternativa a corto plazo y alta rentabilidad. Da el primer paso creando una cuenta gratis en la plataforma de Prestamype; sigue estos pasos:

Registro: Regístrate en la web AQUÍ y sube los documentos requeridos para la activación de tu perfil. ¡Es 100% online! Oportunidades: Revisa en línea las facturas disponibles e invierte en las de tu preferencia. El monto mínimo es de S/100 o $25. Retorno: Recibe el capital más la ganancia de tu inversión ¡Retira tu dinero o vuelve a invertir!

No dejes pasar la oportunidad de hacer crecer tu dinero. Las “chelas” de hoy pueden ser los ahorros del mañana. Empieza a invertir en factoring con Prestamype con tan solo S/100. Regístrate gratis AQUÍ.