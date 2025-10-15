Cyber Mifarma: la nutrición deportiva como aliada para tu bienestar

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cuando hablamos de nutrición deportiva, no se trata únicamente de quienes entrenan horas en el gimnasio. Este concepto se ha expandido y hoy abarca a cualquier persona que busca mantenerse activa, cuidar su energía y prevenir lesiones a través de una alimentación balanceada y, en algunos casos, con el apoyo de suplementos.

Una buena alimentación como base

Según el documento “Guías Alimentarias para la Población Peruana del Ministerio de Salud (Minsa)” se señala que, una dieta variada, rica en frutas, verduras, proteínas de calidad y carbohidratos saludables, es la base para que el cuerpo funcione de manera óptima. Estos alimentos no solo aportan energía, también ayudan a fortalecer el sistema inmune y a mejorar la recuperación tras la actividad física.

Suplementos: complemento nutricional bajo orientación profesional

En el mundo del deporte es común escuchar sobre proteínas, aminoácidos o creatina. Estos productos pueden ser útiles como complementos para mejorar el rendimiento, siempre que se consuman bajo la orientación de un médico o nutricionista.

Según Mayo Clinic (2023), la creatina puede mejorar el rendimiento en actividades de alta intensidad y ayudar a aumentar la masa muscular en combinación con el entrenamiento físico adecuado. Sin embargo, también se recalca que, no todas las personas la necesitan y que debe ser utilizada en las dosis recomendadas y con asesoría profesional.

