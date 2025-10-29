Cyber Wow en la Ripley App: ¡Grandes descuentos del 3 al 6 de noviembre!

El último Cyber Wow del 2025 se llevará a cabo del 3 al 6 de noviembre. Ripley lanzará las mejores ofertas en moda, zapatillas, belleza, televisores, celulares, laptops, línea blanca, muebles y más.

¡El evento online más esperado del año llega con fuerza! Del 3 al 6 de noviembre, Ripley se une al tercer y último Cyber Wow 2025, trayendo descuentos irresistibles en moda, zapatillas, belleza, televisores, celulares, laptops, línea blanca, muebles y más.

Es la oportunidad del año para adelantar las compras de Navidad y renovar tu estilo, equipar tu casa o darte ese gusto que venías postergando, con ofertas únicas y beneficios adicionales con Tarjeta Ripley.

Prepárate desde ya, porque este Cyber Wow será la excusa perfecta para comprar inteligente y ahorrar en grande.

Hasta 40% OFF en todo tecnología

Los amantes de la tecnología también tienen razones para celebrar. Durante el Cyber Wow, Ripley ofrecerá hasta 40 % de descuento con Tarjeta Ripley en productos como televisores, laptops, celulares, tablets e incluso modelos de iPhone y Samsung.

Es la oportunidad perfecta para actualizar tu smartphone, cambiar el televisor por uno con mejor resolución o invertir en esa laptop que te acompañará en el trabajo o los estudios.

Electrohogar hasta 50% de Dsct.

Si lo que necesitas es equipar o renovar tu cocina, lavandería o cualquier espacio de tu hogar, este Cyber Wow es tu momento. Ripley ofrecerá hasta 50 % de descuento en productos de línea blanca y pequeños electrodomésticos, con marcas reconocidas por su calidad y durabilidad.

Refrigeradoras, cocinas, lavadoras, aspiradoras, licuadoras y microondas formarán parte de las ofertas más atractivas del evento.

Hogar y decoración con estilo Ripley

El Cyber Wow también llega a tu casa. Durante estos cuatro días, Ripley ofrecerá grandes descuentos en muebles, terrazas y dormitorios de marcas como Ripley Home, Maison Linett y Ashley.

Si estás pensando en cambiar el sofá, renovar tu comedor o mejorar tu dormitorio, encontrarás rebajas de hasta 60 % en miles de productos, además de beneficios adicionales al pagar con Tarjeta Ripley.

Lo último en zapatillas

Las zapatillas se han convertido en un básico infaltable, y durante este evento encontrarás descuentos de hasta 30% en Adidas, Puma, Nike, New Balance, Skechers y más. Encuentra opciones que eleven tu estilo con zapatillas a la moda y en tendencia.

Además, Ripley trae promociones en sandalias y calzado de temporada, ideales para el clima cálido que se aproxima. Aprovecha para renovar tu colección con marcas reconocidas y diseños que combinan confort y tendencia.

Hasta 50% OFF en tus perfumes más virales

Si hay un momento perfecto para invertir en ti, es este. Durante el Cyber Wow, Ripley ofrecerá rebajas de hasta 50% en perfumes de las mejores marcas y variadas presentaciones.

Encuentra las marcas más virales y en tendencia, como Jean Paul Gaultier, Carolina Herrera, Armani y lo último en perfumes árabes. En este CyberWow 2025, aprovecha las ofertas para conseguir tus perfumes para cada ocasión y aumentar colección de perfumes.

Juguetería para adelantar la Navidad

Si hay algo que no puede faltar en este Cyber Wow, son las ofertas en juguetes. Ripley presentará grandes descuentos de hasta 40% en miles de productos de Hot Wheels, Barbie, Gabby Dollhouse, Play Doh, Lego y más.

Una excelente oportunidad para adelantar las compras navideñas sin esperar al último momento. Además, con Tarjeta Ripley podrás acceder a descuentos sorpresa durante la semana del Cyber Wow que harán que los regalos lleguen sin afectar el presupuesto.

Recuerda que desde la Ripley App tienes beneficios exclusivos

Descarga la App Ripley y ahorra tiempo en tus compras del Cyber Wow. Encontrarás la mejor experiencia en la App y accederás a beneficios exclusivos como envío gratis en productos seleccionados y cupones en tus categorías favoritas, como moda, zapatillas, belleza, televisores, celulares, laptops, línea blanca, muebles y más.

En este Cyber Wow de Ripley, compra miles de productos y recíbelos el mismo día. Elige online y tenlo en tus manos antes de que acabe el día: así de rápido llegará tu compra.

¡Aprovecha las mejores ofertas del Cyber Wow en Ripley!

Del 3 al 6 de noviembre, descubre miles de productos con descuentos exclusivos por tiempo limitado en Ripley.

Prepara tu lista, activa tus alertas y usa tu Tarjeta Ripley para obtener beneficios adicionales y meses sin intereses.

Este Cyber Wow 2025 es el momento de comprar inteligente, ahorrar y disfrutar al máximo. ¡No te lo pierdas, porque las mejores ofertas del año están en Ripley.