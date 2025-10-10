Ecosistema HONOR llega al Perú: laptops y tablets interconectadas con IA para potenciar tu día a día

La marca global HONOR presentó en el país una nueva generación de dispositivos inteligentes que se integran entre sí gracias a la inteligencia artificial, ofreciendo productividad, entretenimiento y conectividad sin límites.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

¿Cuántas veces has querido pasar un archivo del celular a la laptop y has perdido tiempo con cables, correos o mensajes? O quizá estabas en una videollamada importante y tu cámara del teléfono hubiera sido la solución perfecta para mejorar la calidad. La realidad es que nuestras rutinas digitales están llenas de pequeños frenos que nos hacen perder productividad y foco.

Pensando en esas necesidades cotidianas, HONOR, marca global líder en innovación y ecosistemas impulsados por IA, trae al Perú su Ecosistema HONOR, un conjunto de dispositivos que funcionan de manera sincronizada y fluida para que trabajar, estudiar, crear o entretenerse sea mucho más fácil.

Un ecosistema conectado por IA

El corazón de esta propuesta es HONOR Connect, la plataforma que permite que laptops, tablets y smartphones se integren como si fueran un solo equipo. Con el sistema operativo MagicOS 9.0, los usuarios acceden a una experiencia fluida, sin interrupciones y con inteligencia artificial aplicada a cada interacción.

Con herramientas como:

Notificaciones conectadas : recibe alertas del celular en tablets, laptops o relojes HONOR.

: recibe alertas del celular en tablets, laptops o relojes HONOR. Cámara compartida : usa la cámara del smartphone directamente en la laptop para videollamadas o fotos.

: usa la cámara del smartphone directamente en la laptop para videollamadas o fotos. Proyección por gestos : con un simple movimiento de tres dedos puedes transferir archivos o proyectar pantalla.

: con un simple movimiento de tres dedos puedes transferir archivos o proyectar pantalla. Aplicaciones interconectadas : comienza una tarea en un dispositivo y termínala en otro.

: comienza una tarea en un dispositivo y termínala en otro. Llamadas conectadas: responde desde tu tablet o laptop sin tocar el celular.

Además, la compatibilidad va más allá de los equipos propios de la marca. Gracias a la Alianza de Transferencia Mutua (MTA), el ecosistema también se conecta con otros dispositivos Android, facilitando aún más el intercambio de contenido

Los nuevos dispositivos en Perú

HONOR estrena en el mercado peruano una nueva generación de equipos diseñados para potenciar este ecosistema:

HONOR MagicBook Pro 14 : laptop con batería de 92Wh , la primera de su tipo en formato de 14”, capaz de ofrecer hasta 12 horas de autonomía. Cuenta con carga rápida HONOR SuperCharge de 100W y carga inversa de 60W, ideal para mantener energizados smartphones y tablets. Su pantalla OLED 3.1K de 14.6” con tecnologías de confort visual (TÜV Rheinland, atenuación PWM 4320Hz, modo e-book) la convierte en una opción pensada tanto para productividad como para entretenimiento.





: laptop con batería de , la primera de su tipo en formato de 14”, capaz de ofrecer hasta 12 horas de autonomía. Cuenta con carga rápida HONOR SuperCharge de 100W y carga inversa de 60W, ideal para mantener energizados smartphones y tablets. Su pantalla OLED 3.1K de 14.6” con tecnologías de confort visual (TÜV Rheinland, atenuación PWM 4320Hz, modo e-book) la convierte en una opción pensada tanto para productividad como para entretenimiento. HONOR MagicBook X14 : un modelo ligero y eficiente, perfecto para estudiantes y profesionales que necesitan portabilidad sin sacrificar rendimiento.





: un modelo ligero y eficiente, perfecto para estudiantes y profesionales que necesitan portabilidad sin sacrificar rendimiento. HONOR Pad 10 y HONOR Pad X9a: tablets que equilibran diseño y potencia, con pantallas inmersivas y compatibilidad total con HONOR Connect.

Una nueva forma de vivir la tecnología

El Ecosistema HONOR no solo se centra en la potencia de cada dispositivo, sino en lo que ocurre cuando todos trabajan juntos. Ya no es necesario alternar de manera forzada entre equipos: con HONOR puedes avanzar en tus proyectos, consumir contenido o estar en contacto sin fricciones, sin cables y sin complicaciones.

Esta integración pensada en la vida real responde al objetivo de HONOR: ofrecer tecnología que empodera a las personas y hace que cada interacción digital sea más fluida, más intuitiva y más humana.

Disponibilidad en Perú

Los nuevos dispositivos ya están disponibles en el país. La HONOR MagicBook Pro 14 se encuentra en su versión Gris Estelar, mientras que la MagicBook X14, la HONOR Pad 10 y la HONOR Pad X9a se suman al catálogo para quienes buscan productividad y entretenimiento en un solo ecosistema.

Conoce más sobre el ecosistema HONOR en www.honor.com/pe.