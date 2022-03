Portugal e Italia en el repechaje. | Fuente: AFP

Los tres últimos lugares europeos para la Copa Mundial de la FIFA se resolverán en las semifinales de este jueves 24 y dos de las tres finales el martes 29 de marzo. Esta vez, estrellas como Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Bernardo Silva y Jorginho estarían con un pie fuera del mundial.

Tras el sorteo, las selecciones europeas que disputarán su lugar en Qatar quedaron así:

Grupo 1: Italia, Portugal, Rusia, Escocia, Suecia, Gales.

Grupo 2: Austria, República Checa, Macedonia del Norte, Polonia, Turquía, Ucrania.

Cabe recordar que la 22ª edición de la Copa del Mundo en Qatar será la primera que no se celebre en mayo, junio o julio. El sorteo será en abril de 2022 y el torneo está programado para un periodo reducido entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre.

Repechaje europeo: A qué hora y dónde ver los partidos

Los encuentros de Suecia vs. República Checa, Gales vs. Austria e Italia vs. Macedonia del Norte están programados para este jueves 24 de marzo a las 2:45 p.m. (hora peruana). Por su parte, Portugal vs. Turquía jugarán a las 3:45 p.m. (hora peruana).

La señal habilitada para las Eliminatorias UEFA es DirecTV.

Suecia vs. República Checa: Buen pronóstico jugando en casa

Los países europeos llegan a las Eliminatorias en medio de un conflicto internacional, donde las mismas organizaciones deportivas no han dudado en manifestarse. Las federaciones de Polonia, Suecia y República Checa firmaron un documento en el que solicitan que los partidos de repesca no se disputen en territorio ruso, ante la situación geopolítica que se vive en esa zona.

Así, Suecia llega al repechaje que se jugará en el Friends Arena Solna (Suecia) con 5 partidos ganados de los 8 disputados. Cabe recordar que el equipo de Janne Andersson tiene buen pronóstico jugando en casa, pues ha ganado sus últimos nueve partidos en Solna, han marcado 18 goles y recibiendo sólo cuatro.

Por su parte, República Checa no llegaba a la fase final de las eliminatorias desde 2006 cuando venció a Noruega con 2 goles. Esta vez, los checos llegan con 8 partidos disputados, de los cuales han ganado 4 y empatado 2.

Las cuotas de Apuesta Total (*) para este partido, en el caso de Suecia que viene dejando todo en la cancha y se luce en su estadio, es de 1.91. Por su parte, un triunfo de República Checa pagaría 3.77 lo apostado. El empate también se perfila como una buena opción, pagando 3.02 lo apostado.

Gales vs. Austria: ¿Cuál se batirá ante el vencedor del Escocia-Ucrania?

Gales llega al partido que se jugará en el Cardiff City (Gales) con 4 partidos ganados y 3 empatados de los 8 disputados en su camino al mundial. Un dato importante es que los galeses tienen una racha de estar invictos en casa, habiendo ganado sus últimos 16 partidos y con una última derrota frente a Dinamarca en el 2018.

Una vez más, Gales siente la presión de llegar a su primer mundial y con jugadores como Gareth Bale, quien tendría en estos play-offs su última chance de clasificarse. No obstante, el galés viene de malas, considerando que el Real Madrid, después de junio de este año, no le renovaría su contrato debido a sus frecuentes lesiones y bajo rendimiento.

Por su parte, Austria tiene las mismas ansias de estar en Qatar, ya que no llega a la fase final desde 1998. A este encuentro llega con 5 partidos ganados, 1 empatado y 4 perdidos de los 10 partidos diputados. El último partido jugado por los austriacos fue contra Israel en el Wörthersee Stadion de Klagenfurt y fue el local el que derrotó 4-2 al equipo israelí para regalarse el pase al repechaje.

Las cuotas de Apuesta Total (*) para este partido varían por poco, inclinándose por los visitantes y una cuota de 2.61. En el caso de un nuevo triunfo de Gales en casa, pagaría 2.68 lo apostado. El empate también se perfila como una opción, pagando 2.76 la apuesta inicial.

(*) Las cuotas pertenecen a Apuesta Total y pueden variar durante el día.

Italia vs. Macedonia del Norte: ¿Quién es el favorito y cuáles son las cuotas?

La sorpresa del sorteo de repechaje de la zona Europa rumbo al Mundial Qatar 2022 fue cuando quedó definido que Portugal de Cristiano Ronaldo e Italia, campeón de Europa, estarían en el mismo bando, por lo que una de las dos quedaría fuera del mundial.

Tras haber empatado 0-0 con Irlanda del Norte, Italia llega al encuentro donde se medirá con Macedonia del Norte en La Favorita (Palermo) con 4 partidos ganados de los 8 jugados. En este contexto, un mal recuerdo para los italianos: la tetracampeona no acudió a la Copa del Mundo por en 2018, por primera vez desde 1958, tras caer en el repechaje ante Suecia.

Por su parte, Macedonia del Norte disputará su lugar con 5 partidos ganados, 3 empatados y 2 perdidos de los 10 jugados. El equipo de Blagoja Milevski viene de anotar un 3-1 frente a Islandia y justo en su recuperación, ser goleado por Alemania.

Un dato curioso es que Macedonia del Norte fue una de las selecciones que destruyó las aspiraciones de Italia de llegar al Mundial de 2018, al empatar 1-1 con los italianos en Turín tras perder por 2-3 en casa.

Las cuotas de Apuesta Total (*) para este partido tienen como favorito al equipo local, pues una victoria de la selección italiana paga 1.15, mientras que un triunfo del visitante 13.00. Por su parte, el empate paga 6.00 la apuesta inicial.

(*) Las cuotas pertenecen a Apuesta Total y pueden variar durante el día.

Portugal vs. Turquía: Análisis y estadísticas

La ganadora de la Eurocopa 2016 quedó encuadrada en el mismo grupo de repechaje para Qatar 2022 que la tetracampeona de la Copa del Mundo. Queda poco para saber cuál de las dos quedará fuera y, al menos, para el partido de este jueves 24, Portugal se perfila como el favorito.

Portugal es una competencia dura para la selección de Turquía, sobre todo con Cristiano Ronaldo en sus filas y una marcación de 5 partidos ganados y 2 empatados de un total de 8 jugados. Además, un dato especial es que el equipo de Fernando Santos ha ganado los cinco enfrentamientos oficiales entre estas selecciones, dándose el último en la EURO 2008.

Por su parte, Turquía llega invicta desde que el alemán Stefan Kuntz llegó para sustituir a Senol Gunes. De sus 10 partidos jugados, ha ganado 6 y empatado 3 en su camino hacia la Copa del Mundo.

Las cuotas de Apuesta Total (*) para este partido confían en que el cuadro de Santos saldrá para hacer respetar la casa, pagando 1.31 lo apostado, mientras que el triunfo de Turquía paga 7.60 Por su parte, el empate paga 4.50 la apuesta inicial.

(*) Las cuotas pertenecen a Apuesta Total y pueden variar durante el día.