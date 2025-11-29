¡Emoción al máximo! Así se vivió la gran final de la Copa Promesas Lima Expresa

Con un ambiente lleno de entusiasmo, la gran final de la Copa Promesas Lima Expresa fue el escenario perfecto para que las jóvenes promesas del fútbol femenino mostraran su talento.

Hoy, 29 de noviembre, se llevó a cabo la gran final de la Copa Promesas Lima Expresa, un evento que marcó un hito en el fútbol femenino peruano. Más de 300 niñas y adolescentes, en las categorías sub-10, sub-12 y sub-14, participaron en un torneo lleno de talento.

Organizada por el Club Universitario de Deportes y con el auspicio de Lima Expresa, subsidiaria de VINCI Highways y concesionaria de la Vía de Evitamiento y la vía expresa Línea Amarilla, esta Copa se ha consolidado como una de las principales plataformas para el talento emergente en el fútbol femenino. Además de identificar a futuras promesas, el torneo promueve la equidad, la inclusión y el desarrollo integral de niñas y adolescentes en este deporte.

¡No te pierdas lo que sucedió! Puedes revivir los mejores momentos de la final, aquí:

Un torneo para potenciar el talento de niñas y adolescentes

La Copa Promesas Lima Expresa ha sido mucho más que un torneo de fútbol; ha sido una plataforma única donde jóvenes atletas han podido demostrar su pasión, talento y habilidades deportivas.

Como parte de su compromiso con la promoción del deporte y la igualdad de oportunidades, Lima Expresa otorgó becas integrales a tres equipos por cada categoría. Los beneficiados fueron Ficus, Neciosup y Roma en las categorías Sub-10 y Sub-12; y Ficus, Neciosup y Dream Team en la Sub-14.

Además, este año, jugadoras como Zoe De Lucio (Sub-12) y Jazmín Tomaylla (Sub-10) fueron premiadas con becas para entrenar en las escuelas del Club Universitario de Deportes, un paso más hacia sus sueños deportivos.

Lima Expresa: compromiso con el futuro del fútbol femenino

El apoyo al fútbol femenino refleja el compromiso de Lima Expresa con el desarrollo integral de las niñas y adolescentes en el país. Con un 52 % de su plantilla conformada por mujeres, la empresa se posiciona como un aliado clave en la igualdad de oportunidades, promoviendo la visibilidad y el empoderamiento femenino, tanto en el deporte como en el ámbito laboral y social.

Hoy, más que nunca, Lima Expresa reafirma su compromiso con un futuro más inclusivo y con un fútbol femenino que, día a día, conquista más espacio.