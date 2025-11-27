Perú vs. Chile: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la Liga de Naciones Femenina en Cusco?

Perú vs. Chile EN VIVO: se enfrentan este viernes 28 de noviembre en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco (Perú). El partido corresponde a la fecha 3 de la Liga de Naciones Femenina 2025-26 y se jugará a partir de las 4:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por DSports y Chilevisión. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

La Selección Peruana hace su estreno en condición de local en la Liga de Naciones Femenina, donde contará con la altura como factor espera resulte a su favor.

Las dirigidas por Antonio Spinelli tuvieron dos caídas grandes en octubre. En el debut fue goleado por Colombia en condición de visitante y en su jornada de descanso cayó ante el representativo de Panamá.

El torneo cuenta con nueve jornadas y son nueve selecciones compitiendo por los dos primeros puestos y la clasificación automática a la Copa del Mundo 2027. Los equipos que queden en tercer y cuarto lugar pasarán luego a la repesca intercontinental.

Perú vs Chile: ¿cómo llegan a la fecha 3 de la Liga de Naciones Femenina 2025-26?

Perú descansó en la anterior jornada de la Liga de Naciones, aunque jugó un amistoso con Panamá en Chincha cayendo por 3-0. En tanto, Chile goleó en la pasada fecha a Bolivia por 5-0.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Chile EN VIVO por la Liga de Naciones Femenina 2025-26?

El partido de la Selección Peruana ante el elenco de Chile está programado para el viernes 28 de noviembre en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco. El recinto tiene capacidad para recibir a 40 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Perú vs Chile EN VIVO por la Liga de Naciones Femenina 2025-26?

En Perú , el partido Perú vs. Chile comienza a las 4:00 p.m.

, el partido Perú vs. Chile comienza a las 4:00 p.m. En Chile , el partido Perú vs. Chile comienza a las 6:00 p.m.



, el partido Perú vs. Chile comienza a las 6:00 p.m. En Colombia, el partido Perú vs. Chile comienza a las 4:00 p.m.



En Argentina, el partido Perú vs. Chile comienza a las 6:00 p.m.

En Brasil, el partido Perú vs. Chile comienza a las 6:00 p.m.

En Ecuador, el partido Perú vs. Chile comienza a las 4:00 p.m.



En Uruguay, el partido Perú vs. Chile comienza a las 6:00 p.m.



En Bolivia, el partido Perú vs. Chile comienza a las 5:00 p.m.

En Venezuela, el partido Perú vs. Chile comienza a las 5:00 p.m.

En Paraguay, el partido Perú vs. Chile comienza a las 6:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Perú vs. Chile comienza a las 3:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Perú vs. Chile comienza a las 5:00 p.m.

En España, el partido Perú vs. Chile comienza a la 10:00 p.m.

¿Dónde ver el Perú vs Chile EN VIVO por TV por la Liga de Naciones Femenina 2025-26?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú y demás países de Sudamérica en TV a través de la señal de DSports (DirecTV) y vía streaming mediante DGO. En Chile, el cotejo también va por Chilevisión, en Colombia por RCN, en Argentina por AFA Play. Todos los goles e incidencias los encontrarás en la página web de RPP.pe.

¡𝗬𝗼 𝗽𝗼𝗿 𝘁𝗶 𝘃𝗼𝗹𝘃𝗶́ 🇵🇪!



Nahomi Martínez nos cuenta sobre su ausencia en el fútbol y su regreso a #LaBicolor Femenina .#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/Lom3P5u0ww — La Bicolor (@SeleccionPeru) November 27, 2025

Perú vs Chile: alineaciones posibles

Perú: Maryori Sánchez; Yomia Tacilla, Luana Chamochumbi, Mía León, Braelynn Llamoca, Rosa Martínez, Geraldine Cisneros, Andrea Thorisson, Claudia Cagnina, Pierina Núñez y Raquel Bilcape. DT: Antonio Spinelli.

Chile: Endler; Acevedo, Figueroa, Pinilla, Saez, Aedo, Jiménez, López, Keefe, Grez y Urrutia. DT: Luis Mena.

Perú vs Chile: últimos resultados en la Liga de Naciones Femenina 2025-26

Fecha 2

Perú descansó

28/10/2025 | Chile 5-0 Bolivia

Fecha 1

24/10/2025 | Colombia 4-1 Perú

24/10/2025 | Venezuela 0-0 Chile